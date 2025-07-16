Компания Samsung официально объявила о запуске нового смартфона Galaxy F36 5G. Новинка поступит в продажу 19 июля 2025 года.

Galaxy F36 — это представитель бюджетной линейки F-серии, и его стоимость не превысит 20 000 рупий. Смартфон получит тройную основную камеру, где главный сенсор на 50 Мп будет поддерживать оптическую стабилизацию (OIS). Samsung обещает отличные возможности ночной съёмки и набор ИИ-функций для редактирования фото и видео.

Корпус смартфона будет отделан материалом с текстурой под искусственную кожу, а толщина устройства составит всего 7,7 мм. Galaxy F36 предложат в трёх цветах.

Больше подробностей о характеристиках и возможностях устройства станет известно ближе к дате запуска.



