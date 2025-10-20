В понедельник компания Anthropic представила новую веб-версию своего популярного помощника по кодированию — Claude Code, которая позволяет разработчикам создавать и управлять несколькими AI-агентами прямо из браузера. Теперь пользователи смогут использовать Claude Code без необходимости работать через командную строку (CLI), что открывает новые возможности для интеграции продукта в повседневную разработку.

Доступ к веб-версии предоставляется подписчикам тарифных планов Anthropic Pro за 20 долларов в месяц, а также Max за 100 и 200 долларов. Чтобы начать работу, пользователи могут перейти на сайт claude.ai, выбрать вкладку «Code» или же воспользоваться приложением Claude для iOS.

Этот запуск продолжает стратегию Anthropic по расширению доступности Claude Code в различных средах. Компания надеется, что размещение AI-агентов в интернете поможет разработчикам использовать искусственный интеллект больше в разнообразных аспектах программирования.

За прошедшие несколько месяцев количество пользователей Claude Code увеличилось в 10 раз, а годовой доход от продукта превышает 500 миллионов долларов.

Говоря о причинах такого успеха, менеджер по продукту Anthropic Кэт Ву отметила, что именно мощные модели ИИ, разработанные компанией, снискали популярность среди разработчиков. Она также добавила, что команда прикладывает усилия, чтобы сделать продукт более веселым и привлекательным для пользователей.





По словам Ву, в будущем компания планирует продолжать интеграцию Claude Code в разные платформы, однако основной фокус останется на терминале и CLI, как наиболее интеллектуальных и настраиваемых инструментах для работы с агентами ИИ. В то же время, запущенная веб-версия и мобильные решения — это важный шаг к тому, чтобы сделать Claude Code доступным для всех разработчиков независимо от их рабочей среды.

Компанию также радует тот факт, что порядка 90% разработки Claude Code выполняется с помощью собственных ИИ-моделей. Ву, ранее работавшая инженером, отмечает, что сейчас она практически не пишет код вручную, а в основном занимается проверкой работы ИИ.

Обновления и развитие инструментов программирования с помощью ИИ ознаменовали сдвиг от автодополнения к автономным агентам, которые могут работать самостоятельно. Такой подход уже приносит значительный эффект, хотя и сталкивается с критикой: некоторые разработчики отмечают, что использование ИИ-инструментов может замедлить работу из-за необходимости корректировки ошибок и адаптации к сложным проектам.

Несмотря на это, крупнейшие компании, включая Anthropic, продолжают вкладываться в развитие ИИ для программирования. По словам генерального директора Дарио Амодеи, совсем скоро ИИ может писать до 90% кода, что существенно изменит роль инженеров в перспективе. Однако, как отмечают эксперты, этот процесс потребует времени и постепенного внедрения.