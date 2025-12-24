Вторая бета-версия One UI 8.5 для Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra вывела из строя приложение Expert RAW: камера не запускается и требует обновление, которого нет в Galaxy Store.

Компания Samsung выпустила вторую бета-версию оболочки One UI 8.5 для смартфонов линейки Galaxy S25, включая модели S25, S25+ и S25 Ultra, в начале рождественской недели. Одновременно с этим производитель обновил приложение Camera Assistant, добавив новые функции для профессиональных режимов камеры.

Однако вместе с новыми возможностями пользователи столкнулись с проблемой. Во второй бете One UI 8.5 перестало работать приложение Expert RAW, которое ранее функционировало без сбоев. На это первым обратил внимание пользователь X под ником Wvisioncreation, а позже проблему подтвердило издание SamMobile, проверив работу приложения на собственных устройствах Galaxy S25.

Expert RAW — это расширенное камерное приложение Samsung, которое дополняет стандартный Pro-режим. Оно использует многокадровую обработку для получения RAW-снимков с более высоким динамическим диапазоном и улучшенным качеством изображения. Кроме того, в приложении доступны такие функции, как режим астрофотографии, что делает Expert RAW особенно популярным среди продвинутых пользователей смартфонов Samsung.





После установки второй беты One UI 8.5 при запуске Expert RAW система предлагает обновить приложение через Galaxy Store, чтобы продолжить работу. При этом на момент публикации обновление в магазине отсутствует. Без него приложение отказывается запускаться, фактически блокируя доступ ко всем функциям Expert RAW.

Судя по ситуации, Samsung может готовить совместимое обновление Expert RAW, тем более что вместе с новой бета-версией прошивки компания уже выпустила апдейт Camera Assistant. До выхода исправления пользователям, которые активно используют Expert RAW, рекомендуется не обновляться до последней бета-сборки One UI 8.5.

Если обновление уже установлено, есть обходной путь. Необходимо удалить Expert RAW, затем скачать APK-файл более старой версии приложения и установить его вручную через стандартный файловый менеджер My Files. Такой вариант не является официально поддерживаемым для One UI 8.5 и может сопровождаться проблемами со стабильностью, но большая часть функций Expert RAW при этом сохраняет работоспособность.