TikTok объявила о скором запуске новых функций для системы личных сообщений, что сделает платформу более универсальной и конкурентоспособной в сфере мессенджеров. В ближайшие несколько недель пользователи смогут отправлять голосовые заметки, изображения и видео в личных чатах и групповых беседах.

По информации TechCrunch, голосовые сообщения будут ограничены одной минутой, а пользователи смогут отправлять до девяти медиафайлов, снятых через приложение или из библиотеки телефона. Однако отправка медиа в качестве первого сообщения другому пользователю пока останется недоступной. Нововведения сохраняют существующие возрастные ограничения: обмен медиа возможен только для зарегистрированных пользователей старше 16 лет, а для пользователей старше 18 лет доступна функция автоматической фильтрации нагого контента.





Эти обновления позволяют TikTok догнать конкурентов, таких как Snapchat, которые давно предлагают подобные функции. В прошлом году платформа добавила групповые чаты до 32 участников, а недавно внедрила функцию сносок, аналогичную «Заметкам сообщества».