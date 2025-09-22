szrxdl4jpuxkryv7r2ksuc 900 80.jpg
Компания SoftBank успешно провела полевые испытания технологии обеспечения 5G-связи через базовую станцию, установленную на борту лёгкого самолёта, поднятого на высоту 3000 метров. Тесты состоялись в июне над островом Хатидзё (Япония). Для связи использовалось фидерное соединение на частоте 26 ГГц между наземной инфраструктурой и воздушной платформой, а сервисный канал для пользователей работал на частоте 1,7 ГГц.

В отличие от большинства проектов прямой связи с пользовательскими устройствами, которые опираются на низкоорбитальные спутники, SoftBank применяет станции на высотных платформах (High Altitude Platform Stations, HAPS), расположенные в стратосфере примерно на 20 километрах над землёй. Такая высота обеспечивает значительные преимущества:

  • Меньшая задержка сигнала по сравнению со спутниковой связью;
  • Снижение проблем, связанных с мощностью передатчиков;
  • Ослабление эффекта доплеровского сдвига, характерного для движения спутников на орбите.

Использование диапазона 1,7 ГГц для сервисного канала повышает совместимость, поскольку большинство современных 5G-смартфонов поддерживают этот частотный диапазон.

Технологические особенности испытания

Полезная нагрузка самолёта использовала технологию формирования направленных лучей (beamforming) для создания шести фиксированных на земле ячеек. Самолёт выполнял круговую схему ожидания, а система автоматически переключала зону покрытия каждые 60 градусов, моделируя поведение будущей стратосферной станции и демонстрируя возможности стабильного покрытия в условиях подвижной воздушной платформы.


Радиостек SoftBank объединяет миллиметроволновую связь (до 26 ГГц) от земли до самолёта с каналом ниже 2 ГГц для связи с абонентом. Благодаря этому HAPS могут функционировать как интеллектуальные базовые станции, а не просто как ретрансляторы. Кроме того, компания протестировала доплеровскую коррекцию, автоматическое управление мощностью и адаптивное слежение за лучом — ключевые технологии для коммерческого обслуживания в условиях постоянного движения платформы.

Преимущества HAPS по сравнению с спутниковой связью

В отличие от систем на низкоорбитальных спутниках, например, AST SpaceMobile, HAPS охватывают большую площадь с меньшими потерями сигнала и позволяют более эффективно использовать радиочастотный спектр. Решения Международного союза электросвязи (МСЭ) на ВКР-23 разрешают операторам применять диапазоны мобильной связи (700 МГц, 850 МГц, 1,7 ГГц, 2,5 ГГц) для HAPS, что значительно расширяет возможности развертывания таких систем.


Перспективы и приложения

Технология SoftBank способна обеспечить 5G-связью труднодоступные регионы — зоны стихийных бедствий, открытое море, удалённые острова и др. Пока компания не объявила сроки коммерческого запуска проекта, но техническая база уже сформирована и показывает многообещающие результаты.

