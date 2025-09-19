samsung hbm3e jensen approved
По данным корейского издания AlphaBiz, компания Samsung заключила соглашение о поставке 10 000 чипов памяти HBM3E в 12-слойной конфигурации для ускорителей искусственного интеллекта Nvidia.

Почему это важно

Ещё месяц назад сообщалось, что HBM3E Samsung наконец прошли сертификацию Nvidia по качеству. Ранее американский производитель не закупал у корейцев память для своих решений, так как она не соответствовала его стандартам. Теперь же Samsung выходит на рынок высокопроизводительной AI-памяти, где спрос стремительно растёт.

Что за чипы

Предположительно речь идёт о топовых HBM3E-12H с объёмом 36 ГБ и пропускной способностью 1 280 ГБ/с. Эта модель была представлена в 2024 году и считается одной из самых продвинутых на рынке.

Контекст

Рост интереса к искусственному интеллекту подогревает спрос на серверные фермы, где используются ускорители Nvidia и AMD. Для их работы критически важна HBM-память (High Bandwidth Memory). Сейчас её производят лишь три компании: Samsung, SK Hynix и Micron.


Заключение сделки с Nvidia означает для Samsung не только рост выручки и прибыли, но и усиление позиций на фоне конкурентов. Аналитики отмечают, что заказ может позитивно отразиться на котировках компании.

Источник: Sammobile
