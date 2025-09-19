18 сентября в Москве состоялась церемония вручения премии «Внедорожник года 2025», организованной журналом «Клуб 4х4». В номинации «Полноразмерные кроссоверы» победителем стал флагманский семиместный Changan CS95.

Престижная премия

Премия «Внедорожник года» проводится с 2005 года и считается одной из самых авторитетных в российском автобизнесе. Она охватывает весь SUV-сегмент — от компактных городских моделей до полноразмерных внедорожников.

Победители определяются двумя жюри: экспертным, в состав которого входят автообозреватели, журналисты и блогеры, и народным, куда входят автомобилисты и путешественники. Такой формат позволяет учесть как профессиональную оценку, так и мнение покупателей.

Комментарий бренда

Награду от имени компании получила Дарья Старостина, заместитель директора по маркетингу ООО «Чанъань Моторс Рус».





«Спасибо за это признание. Для Changan эта награда особенно ценна, потому что она показывает, что глобальные технологии и опыт, накопленные за десятилетия, находят отклик теперь и в России. CS95 — это кроссовер, который создан для больших дорог и больших планов. Для нашей команды это стимул двигаться дальше и предлагать автомобили, которые отождествляют собой комфорт, технологии и статус», — сказала она.

Значение победы

Changan CS95 стал лучшим в своей категории благодаря сочетанию технологичности, надежности и комфорта. Победа в престижной премии подтверждает рост доверия к бренду и его укрепление на российском рынке.



