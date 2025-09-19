В апреле Oppo представила в Китае серию K13 Turbo, в которую вошли модели K13 Turbo и K13 Turbo Pro на чипсетах Dimensity 8450 и Snapdragon 8s Gen 4. Теперь инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые детали о следующем поколении смартфонов K Turbo Pro.

Как назовут новинку?

Пока нет уверенности, какое название получит серия: K14 Turbo или K15 Turbo. Некоторые китайские бренды пропускают цифру «4» в названиях из-за культурных суеверий, однако Oppo ранее использовала индекс «14» в линейке Reno. Поэтому окончательное название остаётся под вопросом.

Дисплей и процессор

Согласно утечке, будущие K15 Turbo и K15 Turbo Pro получат дисплей диагональю около 6,5 дюйма, что немного меньше нынешнего 6,67-дюймового OLED-экрана.

Чипсет стандартной версии пока не уточняется, но известно, что Pro-модель тестируется на Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), который ещё официально не представлен.





Snapdragon 8 Gen 5 в K15 Turbo Pro

По предварительным данным, Snapdragon 8 Gen 5 будет чуть слабее прошлогоднего Snapdragon 8 Elite, однако в AnTuTu он уже набирает около 3,4 млн баллов против 3,3 млн у Elite.

Чипсет выпускается по техпроцессу TSMC N3P, что обеспечивает лучшую энергоэффективность и контроль тепловыделения. Архитектура CPU сохраняет схему «2+6» с ядрами Oryon.





Когда ждать релиз?

Точных сроков запуска пока нет. Если Oppo будет придерживаться полугодового цикла обновлений, серия K15 Turbo может выйти уже в ноябре. Если же компания выберет годовой ритм, премьера ожидается в апреле 2026 года.