5 октября исполнилось 14 лет со дня смерти Стива Джобса. Основатель Apple ушёл из жизни в 2011 году, на 57-м году жизни, всего через сутки после презентации iPhone 4S и голосового ассистента Siri.

Генеральный директор Apple Тим Кук вновь обратился к памяти Джобса. В публикации на своей странице он написал:

«Стив видел будущее как светлое и безграничное место, освещал путь вперёд и вдохновлял нас идти за ним. Мы скучаем по тебе, мой друг».

«Мы думаем о нём каждый день»

Кук не раз вспоминал Стива Джобса на публичных мероприятиях. Открывая первый показ Apple в Steve Jobs Theater в 2017 году, он отметил: «Не проходит и дня, чтобы мы о нём не думали». Тогда компания представила iPhone X — радикальное обновление смартфона, который Джобс впервые показал миру в 2007-м.

Память создателя Apple жива и за пределами компании. Сайт Steve Jobs Archive хранит его высказывания, письма, фотографии и видео, а также поддерживает молодых авторов через именные стипендии. На официальном сайте Apple до сих пор доступна страница «Remembering Steve» — сборник посланий от людей со всего мира, поделившихся словами соболезнования после его смерти.