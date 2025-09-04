Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple планирует в 2026 году запустить собственный AI-поисковик, который будет конкурировать с ChatGPT и Perplexity.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Apple может купить Perplexity AI, оценённую в $18 млрд, однако Гурман считает такой шаг маловероятным. Крупнейшим приобретением компании по-прежнему остаётся сделка 2014 года с Beats Audio за $3 млрд. У Apple есть необходимые средства — около $160 млрд в резерве, но исторически компания не склонна к дорогим покупкам.





Выход в поисковый бизнес может означать отказ от давнего соглашения с Google, по которому поисковик компании остаётся стандартным на устройствах Apple — в Safari на iPhone, iPad и Mac.

Кроме того, Apple работает над «персональной Siri», которая дебютирует весной 2026 года вместе с iOS 26.4. Обновлённый голосовой помощник сможет анализировать ваши тексты, письма и календарь, чтобы отвечать на более сложные запросы вроде: «Во сколько приземляется самолёт мамы?»





Изначально Apple даже подготовила рекламный ролик, но была вынуждена отложить запуск. На фоне этой задержки Google уже успела представить Magic Cue для Pixel 10 — функцию, которая предугадывает нужную информацию ещё до того, как пользователь попросит её.