OnePlus готовит обновление своей доступной линейки планшетов: модель OnePlus Pad Go 2 представят 17 декабря. Компания уже подтвердила поддержку стилуса и появление 5G, что станет ключевым отличием от предыдущего поколения.

Новая запись в базе Geekbench раскрыла детали о производительности и оснащении устройства. Планшет проходит под номером OPD2504: он набрал 1065 баллов в одноядерном тесте и 3149 — в многопоточном. Тестирование показывает, что OnePlus Pad Go 2 работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300, который обеспечивает не только 5G, но и заметный прирост мощности по сравнению с оригинальным Pad Go на базе Helio G99.

Из бенчмарка также следует, что устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16.

Что уже официально рассказала OnePlus

Компания подтвердила, что планшет получит 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2,9K (2800 × 1980) и соотношением сторон 7:5. Яркость в режиме HBM достигает 900 нит, а из технологий отображения заявлена поддержка Dolby Vision.

Совместимый стилус оснащён системой с 4096 уровнями чувствительности к нажатию. Планшет выйдет в единственной конфигурации 8/256 ГБ и двух цветах — Shadow Black и Purple.





OnePlus Pad Go 2 представят одновременно с OnePlus 15R 17 декабря на офлайн-мероприятии в Бангалоре. В этот раз компания откроет доступ для поклонников: билеты на участие доступны в сервисе BookMyShow по цене 499 рупий за человека.

В этот же день планшет выйдет и в Европе, вместе со смартфоном и часами OnePlus Watch Lite.