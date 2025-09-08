Четыре исследователя-добровольца вскоре начнут годичное моделирование миссии на Марс в жилом модуле Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Эта миссия предоставит NASA важные данные для подготовки пилотируемых полётов к Луне, Марсу и другим планетам.

Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэтью Монтгомери и Джеймс Спайсер войдут в модуль Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов в воскресенье, 19 октября, чтобы начать свою миссию. Команда будет жить и работать в условиях, максимально приближенных к реальным, в течение 378 дней, завершив эксперимент 31 октября 2026 года. Эмили Филлипс и Лора Мари выступают в качестве запасных членов экипажа.





В рамках серии наземных миссий CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) — аналогов исследования здоровья и работоспособности экипажа, проводимых в 3D-печатном модуле обитания, NASA стремится оценить ключевые факторы здоровья и работоспособности человека перед будущими марсианскими миссиями. Экипаж столкнётся с реалистичными ограничениями ресурсов, отказами оборудования, задержками связи, изоляцией и другими стрессовыми факторами, а также будет моделировать интенсивные внекорабельные активности. Эти сценарии помогут NASA принимать обоснованные решения по управлению рисками и разработке мер поддержки для длительных космических экспедиций.

«По мере подготовки NASA к пилотируемым миссиям программы «Артемида», CHAPEA и другие наземные аналоги помогают определить, какие технологии и методы лучше всего поддержат будущие экипажи в преодолении проблем со здоровьем и работоспособностью, связанными с жизнью и работой за пределами Земли, — отметила Сара Уайтинг, научный сотрудник проекта в Программе исследований человека NASA в Космическом центре имени Джонсона. — Всё это происходит задолго до отправки людей на Марс».





Члены экипажа будут выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по поверхности Марса, выращивание овощей в огороде, роботизированные операции и многое другое. Также будут испытаны технологии, специально разработанные для исследований Марса и дальнего космоса, включая диспенсер для питьевой воды и диагностическое медицинское оборудование.

«Моделирование позволит собрать данные о когнитивных и физических показателях экипажа, чтобы лучше понять влияние ограничений ресурсов и длительных миссий на здоровье и работоспособность, — сказала Грейс Дуглас, главный исследователь проекта CHAPEA. — В конечном итоге эта информация поможет NASA принимать обоснованные решения при проектировании и планировании успешной миссии человека на Марс».

Эта миссия, организованная Программой исследований человека NASA, является второй годовой программой моделирования поверхности Марса в рамках проекта CHAPEA. Первая миссия завершилась 6 июля 2024 года.





Программа исследований человека разрабатывает методы и технологии для обеспечения безопасных и продуктивных космических полётов. В рамках прикладных исследований, проводимых в лабораториях, на симуляторах и на борту Международной космической станции, программа изучает влияние космического полёта на организм и поведение человека, чтобы поддерживать здоровье астронавтов и их готовность к миссиям.

Основной экипаж:





Росс Элдер, командир

Родом из Уильямстауна, штат Западная Вирджиния, Росс Элдер — опытный лётчик-испытатель ВВС США. На момент назначения он был директором по операциям 461-й лётно-испытательной эскадрильи. Он пилотировал более 35 военных самолётов и налетал свыше 1800 часов, включая 200 боевых, преимущественно на F-35, F-15E/EX, F-16 и A-10C. Его опыт включает расширение возможностей лётных испытаний, взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем, искусственный интеллект и модернизацию вооружения. Элдер имеет степень бакалавра в области астронавтики (Академия ВВС США), магистра машиностроения (Университет Колорадо) и магистра лётных испытаний (Школа лётчиков-испытателей ВВС США).

Родом из Уильямстауна, штат Западная Вирджиния, Росс Элдер — опытный лётчик-испытатель ВВС США. На момент назначения он был директором по операциям 461-й лётно-испытательной эскадрильи. Он пилотировал более 35 военных самолётов и налетал свыше 1800 часов, включая 200 боевых, преимущественно на F-35, F-15E/EX, F-16 и A-10C. Его опыт включает расширение возможностей лётных испытаний, взаимодействие пилотируемых и беспилотных систем, искусственный интеллект и модернизацию вооружения. Элдер имеет степень бакалавра в области астронавтики (Академия ВВС США), магистра машиностроения (Университет Колорадо) и магистра лётных испытаний (Школа лётчиков-испытателей ВВС США). Эллен Эллис, врач

Эллен Эллис из Норт-Кингстауна, штат Род-Айленд, — полковник и офицер по закупкам Космических сил США. В настоящее время она старший руководитель по материально-техническому обеспечению в Управлении систем связи Национального разведывательного управления (NRO). Ранее занималась операциями межконтинентальных баллистических ракет и разработкой спутниковых систем GPS. Эллис имеет степень бакалавра аэрокосмической техники (Сиракузский университет) и четыре магистерские степени, включая системную инженерию (Военно-морская аспирантура) и управление чрезвычайными ситуациями (Джорджтаунский университет).

Эллен Эллис из Норт-Кингстауна, штат Род-Айленд, — полковник и офицер по закупкам Космических сил США. В настоящее время она старший руководитель по материально-техническому обеспечению в Управлении систем связи Национального разведывательного управления (NRO). Ранее занималась операциями межконтинентальных баллистических ракет и разработкой спутниковых систем GPS. Эллис имеет степень бакалавра аэрокосмической техники (Сиракузский университет) и четыре магистерские степени, включая системную инженерию (Военно-морская аспирантура) и управление чрезвычайными ситуациями (Джорджтаунский университет). Мэтью Монтгомери, научный сотрудник

Мэтью Монтгомери из Лос-Анджелеса — консультант по проектированию аппаратного обеспечения, работающий с технологическими стартапами в сферах светодиодного освещения, робототехники, сельского хозяйства с контролируемой средой и встраиваемых систем управления. Он получил степени бакалавра и магистра в области электротехники в Университете Центральной Флориды и является совладельцем кинокомпании Floating Lava Studios.

Мэтью Монтгомери из Лос-Анджелеса — консультант по проектированию аппаратного обеспечения, работающий с технологическими стартапами в сферах светодиодного освещения, робототехники, сельского хозяйства с контролируемой средой и встраиваемых систем управления. Он получил степени бакалавра и магистра в области электротехники в Университете Центральной Флориды и является совладельцем кинокомпании Floating Lava Studios. Джеймс Спайсер, бортинженер

Джеймс Спайсер — технический директор в аэрокосмической и оборонной промышленности. Его опыт включает создание сетей спутниковой связи, ретрансляцию космических данных, исследования в области позиционирования и навигации, а также проектирование и испытания космических аппаратов. Спайсер получил степени бакалавра и магистра в области аэронавтики и астронавтики, а также степень в научной коммуникации в Стэнфордском университете. Он имеет лицензии коммерческого пилота и пилота планерной авиации.

Запасной экипаж: