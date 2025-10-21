Компания realme объявила о начале продаж новой серии смартфонов realme 15, включающей модели realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T. Новинки, получившие позиционирование AI Party Phone, сочетают в себе интеллектуальные функции обработки изображений, продвинутые камеры и высокую производительность.

Камеры 50 Мп и AI-возможности

Флагман серии realme 15 Pro оснащён тройной системой камер, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп. Основной модуль использует сенсор Sony IMX896 (1/1,56″) с оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 24 мм, обеспечивая яркие, детализированные и естественные снимки при дневной и ночной съёмке. Дополняют его сверхширокоугольная и фронтальная камеры — обе также 50-мегапиксельные, поддерживающие видео 4K 60 к/с.

Модель realme 15 5G получила сенсор Sony IMX882 (1/1,95″) с OIS, а фронтальная камера также выполнена на 50 Мп. Младшая версия realme 15T оснащена аналогичными по разрешению камерами — впервые в своём ценовом диапазоне.

Все устройства серии умеют снимать живые фото в 2K, а также поддерживают голосовое редактирование через AI-инструмент Edit Genie. Пользователь может по команде изменить фон, добавить объект, скорректировать освещение или удалить лишние детали.

Впервые в смартфонах realme реализована функция «Вдохновение с ИИ» — алгоритм автоматически анализирует снимок, устраняет шум, регулирует яркость и экспозицию, корректирует оттенки кожи и устраняет блики.





Кроме того, серия realme 15 поддерживает AI MagicGlow 2.0, AI Пейзаж, AI Удаление бликов и AI Захват движения, обеспечивая профессиональное качество фото даже при сложных условиях освещения.

Режим «AI Party Mode»

Новая функция AI Party Mode предназначена для съёмки в условиях низкой освещённости, на вечеринках и концертах. Технология MagicGlow 2.0 помогает передавать естественные оттенки кожи, сохранять резкость деталей и реалистичные цвета даже при работе со стробоскопами.

Пользователи могут добавить художественные эффекты — например, превращать источники света в «звёзды» или «сердца». А встроенные рамки и водяные знаки позволяют оформить кадры в фирменном «вечериночном» стиле.

Производительность и автономность

realme 15 Pro работает на Snapdragon 7 Gen 4, созданном по 4-нм техпроцессу и набирающем до 1 100 000 баллов Antutu.

realme 15 5G получил чип MediaTek Dimensity 7300+ 5G, а realme 15T — MediaTek D6400 MAX (6 нм).

Все модели оснащены системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм² — самой крупной в среднем сегменте.

Аккумуляторы ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивают десятки часов автономной работы, а быстрая зарядка позволяет быстро вернуть энергию:

80 Вт у realme 15 Pro и realme 15 5G;

у realme 15 Pro и realme 15 5G; 60 Вт у realme 15T.

Дизайн и экран

realme 15 Pro стал самым тонким смартфоном с батареей 7000 мА·ч — его толщина составляет 7,66 мм. Аппарат получил AMOLED-дисплей 1.5K с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, самой высокой в сегменте. Минимальные рамки (1,48 мм) и изогнутые края создают эффект полного погружения.

Все модели серии защищены от пыли и влаги по стандарту IP69.

Цены и конфигурации

realme 15 Pro

Цвета: Белый, Бархатный зеленый

12+512 ГБ — от 44 999 руб.

8+256 ГБ — от 39 999 руб.

realme 15 5G

Цвета: Черный металл, Розовый шелк

12+512 ГБ — от 36 999 руб.

12+256 ГБ — от 33 999 руб.

8+256 ГБ — от 31 999 руб.

realme 15T

Цвета: Белый, Темно-серый, Голубой металлик