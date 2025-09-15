15 сентября 2025 года компания М.Видео-Эльдорадо сообщила, что за первые пять дней оформления предзаказов на линейку iPhone 17 спрос оказался более чем в два раза выше по сравнению с прошлым годом.

Рекордный интерес к iPhone 17 и новым цветам

Особенно выросла популярность iPhone 17 с памятью 256 ГБ — на него оформили предзаказ в два раза чаще, чем на аналогичную модель iPhone 16 в 2024 году. Версия iPhone 17 Pro 256 ГБ показала рост спроса на 20 %, а iPhone 17 Pro 512 ГБ — на 25 % год к году.





Флагманский iPhone 17 Pro Max остаётся главным фаворитом: на него пришлось около 40 % всех предзаказов.

Среди расцветок неожиданным лидером стал оранжевый вариант — его выбрала треть покупателей. В линейке Pro и Pro Max этот цвет набрал уже 40 % предзаказов. Второе место по популярности разделили серебристый и голубой.





iPhone Air стартует скромнее

Новый iPhone Air пока занимает лишь около 5 % от общего числа предзаказов. Наибольшим спросом пользуется модель золотого цвета с 256 ГБ памяти.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании М.Видео-Эльдорадо Никита Толпыгин отметил:

«Российские покупатели традиционно проявляют высокий интерес к новым поколениям iPhone, но в этом году спрос превзошел наши ожидания. Мы видим почти двукратный рост предзаказов и особенный интерес клиентов к новым цветам. Уже в ближайшие недели клиенты смогут одними из первых в стране получить долгожданные смартфоны. Что касается главной новинки — iPhone Air, то пока спрос на нее остается умеренным. Однако мы уверены, что как только клиенты смогут увидеть смартфон вживую, они смогут по достоинству оценить его преимущества, и интерес к модели будет расти».





Где оформили больше всего предзаказов

Лидерами по числу заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Хабаровск. Примечательно, что первый предзаказ на новый iPhone в России был оформлен в Ханты-Мансийске.

Цены на iPhone 17 в М.Видео-Эльдорадо

Компания также опубликовала стоимость новых моделей:



