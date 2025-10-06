Samsung продолжает активно распространять обновление One UI 8, и теперь оно дошло до серии Galaxy S22. Вслед за флагманами последних трёх поколений, складными моделями, планшетами и устройствами линейки A, обновление начали получать Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra.

По данным инсайдера Tarun Varun, стабильная версия One UI 8 уже доступна пользователям в Турции. Обновление весит около 3,2 ГБ и обновляет систему до Android 16. Глобальный релиз, как ожидается, последует в ближайшее время.

Это четвёртое и последнее крупное обновление Android для серии Galaxy S22, которая изначально вышла с One UI 6.1 на базе Android 12. Хотя будущая версия One UI 8.5 также будет основана на Android 16, маловероятно, что S22 получит её.

Некоторые функции Galaxy AI, по слухам, также могут не попасть на устройства этой серии, но точный список изменений станет известен после более широкого распространения обновления.

Проверить доступность One UI 8 можно вручную, открыв «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».



