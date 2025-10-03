Согласно информации СМИ, операторы мобильной связи стали предоставлять своим клиентам номера, которые ранее не использовались. Цель этой инициативы — оградить пользователей SIM-карт от нежелательных рекламных звонков и мошеннических действий.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Forbes сообщает, что перед тем, как предложить номер покупателю, операторы проводят его проверку. Номер считается «чистым», если он отсутствует в общедоступных базах данных, которые могли быть скомпрометированы в прошлом, и если на него не поступали жалобы на спам, даже если номер ранее был активен.

Алексей Бойко, эксперт в области телекоммуникаций, пояснил, что операторы могли заранее приобретать у государства неиспользуемые номера. Часть этих номеров, возможно, действительно оставалась неактивированной до настоящего времени.

Как стало известно, покупка такого номера в «МегаФоне» обойдется в 600 рублей, в то время как МТС предлагает аналогичную услугу по цене в четыре раза ниже. Представители T2 заявили о намерении внедрить подобную опцию в ближайшем будущем, однако конкретные сроки пока не называются.