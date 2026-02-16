jursspublisher
realme p4 lite 6114412

Realme объявила о выпуске бюджетного смартфона P4 Lite: официальная премьера намечена в Индии на 20 февраля 2026 года. Главная ставка модели — большой аккумулятор 6300 мА·ч при относительно тонком корпусе, что делает аппарат заметным игроком в сегменте «долгоиграющих» доступных телефонов.

Аппарат сочетает простую, но прагматичную начинку и акцент на автономности: 12‑нм восьмиядерный чип, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэша, 6,74‑дюймовый 90 Гц дисплей и 13 МП основная камера. Зарядка — проводная 15 Вт, есть обратная зарядка 6 Вт; корпус получил защиту IP54 и соответствие MIL‑STD‑810.

Содержание
1. Когда выйдет Realme P4 Lite
2. Технические характеристики
3. Чем это отличается от конкурентов
4. Кому это понравится
5. Что дальше

Когда выйдет Realme P4 Lite

Продажи стартуют в Индии 20 февраля 2026 года. О цене производитель пока не сообщил — Realme традиционно ориентирует модели P‑серии Lite на сегмент с хорошим соотношением «автономность/цена», так что ожидаются конкурентные ценники в нише до средней ценовой категории.

Технические характеристики

  • Процессор: восьмиядерный, 12‑нм техпроцесс;
  • Память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенного хранилища;
  • Экран: 6,74‑дюймовый, 90 Гц, пик яркости до 563 нит;
  • Камера: основная 13 МП;
  • Аккумулятор: 6300 мА·ч, проводная зарядка 15 Вт, обратная зарядка 6 Вт;
  • Защита и прочность: IP54 и MIL‑STD‑810;
  • Размеры и вес: толщина 7,94 мм, вес 201 г;
  • Цвета: чёрный, светло‑синий и золотистый.

Чем это отличается от конкурентов

В Индии и на смежных рынках гонка за ёмкостью аккумуляторов в бюджетном сегменте продолжается: производители предлагают 5000-7000 мА·ч в моделях с акцентом на автономность. У Realme P4 Lite преимущество не только в цифре батареи, а в попытке сохранить тонкий корпус — 7,94 мм при 6300 мА·ч выглядит лучше на бумаге, чем громоздкие решения с аналогичной ёмкостью.

Компромиссы здесь очевидны: 12‑нм процессор и 13 МП камера не рассчитаны на флагманскую производительность или фотосъёмку высокого класса. Realme делает ставку на пользователей, для которых первичны автономность и доступность, а не топовая производительность.


Кому это понравится

P4 Lite прицелен на тех, кто проводит много времени вне зарядки: курьеры, путешественники, пользователи в регионах с нестабильным доступом к электросети и те, кто предпочитает «один заряд на два дня». Тем, кто ждёт производительности для игр или продвинутой камеры, лучше смотреть в сторону более дорогих моделей.

Появление P4 Lite усиливает ценовую конкуренцию в сегменте «бюджетный долгожитель»: производителям придётся балансировать между размером батареи, толщиной корпуса и стоимостью комплектующих.

Что дальше

Следить стоит за объявлением цены и локальными вариантами комплектаций: Realme иногда меняет емкость памяти и зарядные блоки в зависимости от рынка. Если цена окажется агрессивной, P4 Lite может стать очередным бестселлером в Индии и соседних странах; если же окажется средней — модель будет нишевой опцией для любителей автономности.

