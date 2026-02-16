Realme объявила о выпуске бюджетного смартфона P4 Lite: официальная премьера намечена в Индии на 20 февраля 2026 года. Главная ставка модели — большой аккумулятор 6300 мА·ч при относительно тонком корпусе, что делает аппарат заметным игроком в сегменте «долгоиграющих» доступных телефонов.

Аппарат сочетает простую, но прагматичную начинку и акцент на автономности: 12‑нм восьмиядерный чип, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэша, 6,74‑дюймовый 90 Гц дисплей и 13 МП основная камера. Зарядка — проводная 15 Вт, есть обратная зарядка 6 Вт; корпус получил защиту IP54 и соответствие MIL‑STD‑810.

Когда выйдет Realme P4 Lite

Продажи стартуют в Индии 20 февраля 2026 года. О цене производитель пока не сообщил — Realme традиционно ориентирует модели P‑серии Lite на сегмент с хорошим соотношением «автономность/цена», так что ожидаются конкурентные ценники в нише до средней ценовой категории.

Технические характеристики

Процессор: восьмиядерный, 12‑нм техпроцесс;

Память: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенного хранилища;

Экран: 6,74‑дюймовый, 90 Гц, пик яркости до 563 нит;

Камера: основная 13 МП;

Аккумулятор: 6300 мА·ч, проводная зарядка 15 Вт, обратная зарядка 6 Вт;

Защита и прочность: IP54 и MIL‑STD‑810;

Размеры и вес: толщина 7,94 мм, вес 201 г;

Цвета: чёрный, светло‑синий и золотистый.

Чем это отличается от конкурентов

В Индии и на смежных рынках гонка за ёмкостью аккумуляторов в бюджетном сегменте продолжается: производители предлагают 5000-7000 мА·ч в моделях с акцентом на автономность. У Realme P4 Lite преимущество не только в цифре батареи, а в попытке сохранить тонкий корпус — 7,94 мм при 6300 мА·ч выглядит лучше на бумаге, чем громоздкие решения с аналогичной ёмкостью.

Компромиссы здесь очевидны: 12‑нм процессор и 13 МП камера не рассчитаны на флагманскую производительность или фотосъёмку высокого класса. Realme делает ставку на пользователей, для которых первичны автономность и доступность, а не топовая производительность.





Кому это понравится

P4 Lite прицелен на тех, кто проводит много времени вне зарядки: курьеры, путешественники, пользователи в регионах с нестабильным доступом к электросети и те, кто предпочитает «один заряд на два дня». Тем, кто ждёт производительности для игр или продвинутой камеры, лучше смотреть в сторону более дорогих моделей.

Появление P4 Lite усиливает ценовую конкуренцию в сегменте «бюджетный долгожитель»: производителям придётся балансировать между размером батареи, толщиной корпуса и стоимостью комплектующих.

Что дальше

Следить стоит за объявлением цены и локальными вариантами комплектаций: Realme иногда меняет емкость памяти и зарядные блоки в зависимости от рынка. Если цена окажется агрессивной, P4 Lite может стать очередным бестселлером в Индии и соседних странах; если же окажется средней — модель будет нишевой опцией для любителей автономности.