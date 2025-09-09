В сети появились новые подробности о серии Realme GT 8. Надёжный инсайдер Digital Chat Station опубликовал данные о чипсете базовой модели и ключевых характеристиках GT 8 Pro, а также раскрыл живое фото с предполагаемым дизайном блока камер старшей версии.

Realme GT 8 Pro: модуль камеры и характеристики

На снимке видно устройство в защитном чехле. Камера расположена на прямоугольном блоке и включает:





два больших круглых сенсора сверху;

квадратный перископ-объектив снизу;

светодиодную вспышку сбоку.

Согласно утечке, конфигурация камер будет такой:

50 Мп основной модуль ;

; сверхширокий объектив;

200 Мп перископ-телеобъектив.

Ожидается и богатый набор «топовых» характеристик:





6,78-дюймовый плоский OLED 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков;

с ультразвуковым сканером отпечатков; стереодинамики 1115E dual master-level ;

; линейный вибромотор X-axis (уровень 1016) ;

; защита корпуса по стандартам IP68/69.

Realme GT 8: чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор

DCS подтвердил, что Realme GT 8 будет построен на чипсете Snapdragon 8 Elite. При этом модель не ориентирована на мобильную фотографию в отличие от версии Pro.

По предварительным данным, смартфон получит 6,6-дюймовый экран и аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. Остальные подробности пока держатся в секрете.





Дата анонса

Realme пока не раскрыла дату премьеры линейки GT 8, но количество утечек указывает на то, что официальный анонс может состояться уже в ближайшие недели.