В сети появились новые подробности о серии Realme GT 8. Надёжный инсайдер Digital Chat Station опубликовал данные о чипсете базовой модели и ключевых характеристиках GT 8 Pro, а также раскрыл живое фото с предполагаемым дизайном блока камер старшей версии.
Realme GT 8 Pro: модуль камеры и характеристики
На снимке видно устройство в защитном чехле. Камера расположена на прямоугольном блоке и включает:
- два больших круглых сенсора сверху;
- квадратный перископ-объектив снизу;
- светодиодную вспышку сбоку.
Согласно утечке, конфигурация камер будет такой:
- 50 Мп основной модуль;
- сверхширокий объектив;
- 200 Мп перископ-телеобъектив.
Ожидается и богатый набор «топовых» характеристик:
- 6,78-дюймовый плоский OLED 2K-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков;
- стереодинамики 1115E dual master-level;
- линейный вибромотор X-axis (уровень 1016);
- защита корпуса по стандартам IP68/69.
Realme GT 8: чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор
DCS подтвердил, что Realme GT 8 будет построен на чипсете Snapdragon 8 Elite. При этом модель не ориентирована на мобильную фотографию в отличие от версии Pro.
По предварительным данным, смартфон получит 6,6-дюймовый экран и аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч. Остальные подробности пока держатся в секрете.
Дата анонса
Realme пока не раскрыла дату премьеры линейки GT 8, но количество утечек указывает на то, что официальный анонс может состояться уже в ближайшие недели.