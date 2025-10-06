Новая серия Oppo Reno 15 может стать первой линейкой смартфонов компании с чипом MediaTek Dimensity 8500. По данным инсайдера Smart Pikachu, обе старшие модели — Reno 15 Pro и Reno 15 Pro+ — будут построены на базе нового процессора из серии Dimensity 8000.

Продолжение стратегии Oppo с чипами MediaTek

Oppo уже несколько поколений подряд использует решения MediaTek в линейке Reno Pro. Так, Reno 13 Proоснащался чипом Dimensity 8350, а Reno 14 Pro — Dimensity 8450. Теперь компания, по всей видимости, продолжит традицию, выбрав новое поколение 8500-й серии.

Smart Pikachu отметил, что несколько брендов готовят устройства с Dimensity 8500, включая модели с акцентом на камеры, автономность и сбалансированную производительность. Среди них называются Redmi Turbo 5, Honor Power 2 и Realme Neo 8. При этом Honor Power 2, по слухам, получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч.

Возможные характеристики серии Reno 15

Линейка Oppo Reno 15 предположительно будет состоять из трёх смартфонов с диагоналями дисплеев 6,3, 6,59 и 6,78 дюйма. Все версии получат OLED-дисплеи разрешением 1,5K, но с разными типами матриц: LTPS для младших моделей и LTPO — для старшей.

По данным источников, 6,3-дюймовая модель получит перископическую камеру, а два более крупных устройства — основной 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP5 и ту же систему перископического зума. Финальные коммерческие названия моделей пока не раскрыты.





Ожидается, что серия Reno 15 дебютирует в ноябре 2025 года в Китае. Если слухи подтвердятся, Reno 15 Pro и Pro+ могут стать первыми смартфонами с новым Dimensity 8500.