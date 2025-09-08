До официального анонса серии iPhone 17 остаётся всего один день, и в сети появился новый слух, касающийся ёмкости аккумуляторов будущих моделей. Похоже, все версии смартфонов получат чуть более вместительные батареи.

Инсайдер ShrimpApplePro опубликовал характеристики аккумуляторов iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

— iPhone 17: 3692 мА·ч

— iPhone 17 Air: 3036 мА·ч

— iPhone 17 Pro: 3988 мА·ч

— iPhone 17 Pro Max: 4832 мА·ч





При этом eSIM-версии iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут оснащены батареями большего объёма — 3149 мА·ч, 4252 мА·ч и 5088 мА·ч соответственно. Судя по всему, Apple действительно решила использовать освободившееся место после отказа от лотка для SIM-карт.

Напомним, что презентация состоится 9 сентября. На ней ожидается не только анонс линейки iPhone 17, но также новых моделей Apple Watch и, возможно, AirPods Pro 3.



