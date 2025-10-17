Компания HTC, когда-то один из крупнейших пионеров Android,, похоже, возвращается в игру на рынке смартфонов. На выставке технологий GITEX 2025 в Дубае были замечены несколько новых устройств серии Wildfire.

Самое заметное устройство — яркий «игровой» смартфон с красными акцентами и угловатым дизайном, создающим эффектность и ориентированным на производительность. По словам @hkyamane, он работает на чипсете Unisoc T765 — восьмиядерном процессоре, выполненном по 6-нм технологий. Ёмкость аккумулятора составляет внушительные 5600 мА·ч.

Технические характеристики

50-мегапиксельный основной сенсор и 16-мегапиксельная фронтальная камера — показатели, достойные для устройства начального уровня. Экран: Точные данные дисплея пока не оглашены, но учитывая игровой уклон, скорее всего, предполагается IPS-панель с частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что устройство поступит в продажу к концу осени. Линейка Wildfire, как и раньше, ориентирована на развивающиеся рынки — как начала 2010-х, так и современных моделей, выпущенных в 2019 году. Цены обещают остаться конкурентоспособными, однако окончательные цифры пока не объявлены.

Для HTC, который последние годы сосредоточился на виртуальной реальности и метавселенной, возвращение к мобильному сегменту кажется важным стратегическим шагом. Возможно, это способ возродить былую славу, но удастся ли компании снова завоевать сердца потребителей — покажет время. Одно точно ясно: HTC ещё не сдаётся и продолжает бороться за своё место на рынке.