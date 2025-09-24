В прошлом месяце Honor выпустила X7d 4G как доступный вариант в линейке X, а теперь представила его 5G-версию. Новый Honor X7d получил процессор Snapdragon 6s Gen 3 с поддержкой 5G, а также несколько изменений по сравнению с моделью на 4G.

Сзади теперь установлена основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1.8 вместо 108 МП сенсора у X7d 4G. Фронтальная камера также стала проще — 5 МП вместо 8 МП.

Остальные характеристики остались без изменений: 6,77-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 35 Вт и обратной зарядки 7,5 Вт. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Magic OS 9 и доступен в единственной версии памяти 6/128 ГБ.

Honor X7d 5G предлагается в цветах Velvet Black и Desert Gold по цене около 166 долларов.



