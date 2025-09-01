Компания Caviar, известная своими уникальными кастомизированными версиями топовых смартфонов, анонсировала выпуск лимитированной серии iPhone 17 Air и Pro. Отличительной чертой этих устройств, помимо необычных материалов корпуса, станет полное отсутствие фото- и видеокамер.

Эксклюзивная версия iPhone 17 Air под названием Stealth Carbon полностью избавлена от каких-либо камерных модулей. В качестве материала корпуса используется углеродное волокно. Стоимость начинается от 529 000 руб., а общее количество устройств ограничено 19 экземплярами.





У модификаций iPhone 17 Pro и Pro Max Stealth Titan также отсутствуют камеры, но при этом их корпуса будут выполнены из титана. Производитель позиционирует все эти новинки как смартфоны для корпоративного использования, предназначенные для работы в средах с высокими требованиями к конфиденциальности.

Цена кастомизированного iPhone 17 Pro стартует от 569 000 руб., а версии Pro Max – от 604 000 руб. Для каждой модели будет выпущено всего 19 экземпляров.





Информация о дате начала продаж пока не разглашается.