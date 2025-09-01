После множества утечек и слухов компания Poco официально анонсировала новый Poco C85 — доступный смартфон начального уровня, предлагающий базовый, но сбалансированный набор характеристик.

Смартфон получил 6,9-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland для снижения нагрузки на глаза. В U-образном вырезе расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а сзади установлена двойная основная система с главным 50-мегапиксельным датчиком, работающим на базе ИИ.





За производительность отвечает 12-нм процессор MediaTek Helio G81 Ultra. Конфигурации памяти включают 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти либо 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, при этом виртуальная память позволяет расширить объём оперативной памяти до 16 ГБ.

Одним из главных достоинств Poco C85 стала аккумуляторная батарея на 6000 мАч, обеспечивающая до 82 часов воспроизведения музыки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт и технология Battery Health 3.0 для продления срока службы батареи. Дополнительно предусмотрена функция обратной проводной зарядки на 10 Вт для подзарядки других устройств.





Несмотря на ёмкий аккумулятор, корпус смартфона имеет толщину всего 7,9 мм. Устройство также получило защиту от пыли и брызг по стандарту IP64 и выпускается в трёх цветах: зелёном, фиолетовом и чёрном.

Стоимость Poco C85 начинается с $109 за версию с 6/128 ГБ и $129 за вариант с 8/256 ГБ в рамках раннего предложения.



