Apple представила новый iPhone Air – ультратонкий смартфон толщиной всего 5,6 мм, который стал компромиссом между дизайном и функциональностью. Как отметила вице-президент компании по промышленному дизайну Молли Андерсон, покупателям придётся непросто определиться между стильным iPhone Air и более функциональным iPhone 17 Pro.

iPhone Air: рекордная тонкость и новый дизайн

По данным Wall Street Journal, дизайн-команда Apple сознательно сделала выбор непростым: iPhone Air получил новый блок камеры, куда вместили все модули, тончайший корпус и титановую рамку. Несмотря на эти особенности, у модели только одна основная камера и аккумулятор с менее впечатляющим временем работы по сравнению с Pro-версией.





«Мы давно мечтали о таком устройстве — невероятно тонком iPhone», — подчеркнула Андерсон. При этом звание самого тонкого устройства Apple по-прежнему принадлежит iPad Pro на чипе M4.

Интересно, что в iPhone Air компания использовала титан, а в iPhone 17 Pro — более лёгкий алюминий. Для Pro-модели Apple применила новую конструкцию с цельным корпусом, что стало заметным изменением в подходе к дизайну.

iPhone Air против iPhone 17 Pro

Несмотря на более доступную стартовую цену — $999, iPhone Air остаётся премиальным устройством: ProMotion Retina-дисплей, титановый корпус и ориентация на стиль делают его серьёзным конкурентом Pro-версии.





«Я действительно думаю, что людям будет трудно с выбором. Pro — великолепный продукт. Но лёгкость, стремление к стилю и ощущение, что ты не носишь на себе лишний вес, — это совершенно другой опыт», — сказала Молли Андерсон.

Глава Apple Тим Кук отметил, что сам не собирается выбирать одну из моделей: «Я возьму iPhone Air, когда захочу «порхать в воздухе»», — сказал он. По его словам, устройство должно отражать стиль владельца и быть максимально персонализированным.

Фокус на молодую аудиторию и намёк на будущее

Apple также представила новые аксессуары — чехлы и ремешки для ношения iPhone через плечо. Такой формат уже давно используют молодые пользователи, и компания решила встроиться в этот тренд.





Вице-президент по интерфейсному дизайну Алан Дай напомнил о словах Стива Джобса, который мечтал о «цельном куске стекла». По его мнению, iPhone Air стал шагом в этом направлении.

Хотя представители Apple воздержались от конкретики о будущем, источники Wall Street Journal утверждают: iPhone Air может быть предвестником складного iPhone Fold, запуск которого ожидается в 2026 году.



