nubia red magic 10 pro
Автор:

AnTuTu представил августовский рейтинг Android-флагманов, в котором лидирующие позиции по-прежнему удерживают устройства с процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition и MediaTek Dimensity 9400. Особенно выделяется чип Qualcomm, занявший большинство мест в топ-10.

Данные собирались в период с 1 по 31 августа 2025 года, учитывались только модели с более чем 1 000 валидных результатов. В таблице приведены средние показатели, которые точнее отражают реальную производительность, чем рекламируемые пиковые значения.


Первое место вновь занял Red Magic 10S Pro+ с результатом 2 947 567 баллов. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Leading Edition — версии с повышенными частотами по сравнению со стандартной Extreme Edition. Главное ядро разгоняется до 4,47 ГГц (против 4,32 ГГц), а частота GPU увеличена с 1,1 ГГц до 1,2 ГГц. Кроме того, аппарат использует агрессивную оптимизацию для максимальной отдачи от чипа. Это уже четвёртый месяц подряд, когда Red Magic 10S Pro+ удерживает лидерство в рейтинге AnTuTu.

screenshot 2025 08 03 194637

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra (2 899 541 балл). Несмотря на упор на фотографические возможности (тройная камера с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм, плюс 2-кратное ISZ-покрытие на 28 мм и 70 мм), смартфон демонстрирует высокую производительность в играх и повседневных задачах.


vivo x200 ultra

Третью строчку занял iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 баллов), продолжающий традицию серии предлагать топовую производительность по более доступной цене, чем у классических флагманов.

iqoo neo 10 pro

Полный топ-10 Android-смартфонов по версии AnTuTu за август 2025 года:


  1. Red Magic 10S Pro+ — Snapdragon 8 Elite Leading Edition — 2 947 567
  2. Vivo X200 Ultra — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 899 541
  3. iQOO Neo 10 Pro+ — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 875 495
  4. Vivo X200s — Dimensity 9400+ — 2 850 560
  5. Honor GT Pro — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 845 597
  6. OnePlus 13 — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 707 640
  7. iQOO 13 — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 678 652
  8. OPPO Find X8 Ultra — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 671 371
  9. Redmi K80 Ultra — Dimensity 9400+ — 2 667 221
  10. OnePlus Ace 5 Pro — Snapdragon 8 Extreme Edition — 2 659 857
d71c6d5a05fc9a2495c975cbe7e1ad67
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.