AnTuTu представил августовский рейтинг Android-флагманов, в котором лидирующие позиции по-прежнему удерживают устройства с процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition и MediaTek Dimensity 9400. Особенно выделяется чип Qualcomm, занявший большинство мест в топ-10.

Данные собирались в период с 1 по 31 августа 2025 года, учитывались только модели с более чем 1 000 валидных результатов. В таблице приведены средние показатели, которые точнее отражают реальную производительность, чем рекламируемые пиковые значения.





Первое место вновь занял Red Magic 10S Pro+ с результатом 2 947 567 баллов. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Leading Edition — версии с повышенными частотами по сравнению со стандартной Extreme Edition. Главное ядро разгоняется до 4,47 ГГц (против 4,32 ГГц), а частота GPU увеличена с 1,1 ГГц до 1,2 ГГц. Кроме того, аппарат использует агрессивную оптимизацию для максимальной отдачи от чипа. Это уже четвёртый месяц подряд, когда Red Magic 10S Pro+ удерживает лидерство в рейтинге AnTuTu.

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra (2 899 541 балл). Несмотря на упор на фотографические возможности (тройная камера с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм, плюс 2-кратное ISZ-покрытие на 28 мм и 70 мм), смартфон демонстрирует высокую производительность в играх и повседневных задачах.





Третью строчку занял iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 баллов), продолжающий традицию серии предлагать топовую производительность по более доступной цене, чем у классических флагманов.

Полный топ-10 Android-смартфонов по версии AnTuTu за август 2025 года:



