Компания Xiaomi готовится к релизу оболочки HyperOS 3, которая выйдет в двух версиях: на базе Android 15 и Android 16. Однако для ряда устройств обновления до Android 16 не будет — они ограничатся прошивкой HyperOS 3 на Android 15.

Какие устройства не обновятся до Android 16

По данным ресурса Xiaomi Time, список включает 31 модель, среди которых есть даже бывшие флагманы.





Смартфоны Xiaomi:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Смартфоны Redmi:

Redmi 12 / 12 5G

Redmi 13C / 13C 5G / 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G / Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G / Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Смартфоны Poco:

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Все эти устройства получат HyperOS 3, но только на Android 15, без перехода на следующую версию ОС.

Когда выйдет HyperOS 3

Xiaomi пока не объявила дату релиза HyperOS 3. Известно, что компания уже переключила разработку на новую прошивку и готовит бета-программу на базе Android 16.





Владельцы свежих моделей, например Xiaomi 15 или 14T Pro, смогут попробовать новую версию раньше остальных, оформив участие в программе тестирования.

Что это значит для пользователей

Для владельцев устройств из списка обновление HyperOS 3 станет последним крупным апдейтом. Чтобы оставаться в числе первых, кто получает новые функции и улучшения, придётся задуматься о покупке более свежей модели уже в 2026 году.



