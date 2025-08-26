xiaomi android 16 upgrade
Компания Xiaomi готовится к релизу оболочки HyperOS 3, которая выйдет в двух версиях: на базе Android 15 и Android 16. Однако для ряда устройств обновления до Android 16 не будет — они ограничатся прошивкой HyperOS 3 на Android 15.

Содержание
1. Какие устройства не обновятся до Android 16
2. Когда выйдет HyperOS 3
3. Что это значит для пользователей

Какие устройства не обновятся до Android 16

По данным ресурса Xiaomi Time, список включает 31 модель, среди которых есть даже бывшие флагманы.


Смартфоны Xiaomi:

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi MIX FOLD 2

Смартфоны Redmi:

  • Redmi 12 / 12 5G
  • Redmi 13C / 13C 5G / 13R
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi Note 12 4G / Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 13 4G / Note 13 4G NFC
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro

Смартфоны Poco:

  • POCO C65
  • POCO F5 5G
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo

Все эти устройства получат HyperOS 3, но только на Android 15, без перехода на следующую версию ОС.

Когда выйдет HyperOS 3

Xiaomi пока не объявила дату релиза HyperOS 3. Известно, что компания уже переключила разработку на новую прошивку и готовит бета-программу на базе Android 16.


Владельцы свежих моделей, например Xiaomi 15 или 14T Pro, смогут попробовать новую версию раньше остальных, оформив участие в программе тестирования.

Что это значит для пользователей

Для владельцев устройств из списка обновление HyperOS 3 станет последним крупным апдейтом. Чтобы оставаться в числе первых, кто получает новые функции и улучшения, придётся задуматься о покупке более свежей модели уже в 2026 году.


