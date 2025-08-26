Компания Xiaomi готовится к релизу оболочки HyperOS 3, которая выйдет в двух версиях: на базе Android 15 и Android 16. Однако для ряда устройств обновления до Android 16 не будет — они ограничатся прошивкой HyperOS 3 на Android 15.
Какие устройства не обновятся до Android 16
По данным ресурса Xiaomi Time, список включает 31 модель, среди которых есть даже бывшие флагманы.
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX FOLD 2
Смартфоны Redmi:
- Redmi 12 / 12 5G
- Redmi 13C / 13C 5G / 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G / Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G / Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Смартфоны Poco:
- POCO C65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Все эти устройства получат HyperOS 3, но только на Android 15, без перехода на следующую версию ОС.
Когда выйдет HyperOS 3
Xiaomi пока не объявила дату релиза HyperOS 3. Известно, что компания уже переключила разработку на новую прошивку и готовит бета-программу на базе Android 16.
Владельцы свежих моделей, например Xiaomi 15 или 14T Pro, смогут попробовать новую версию раньше остальных, оформив участие в программе тестирования.
Что это значит для пользователей
Для владельцев устройств из списка обновление HyperOS 3 станет последним крупным апдейтом. Чтобы оставаться в числе первых, кто получает новые функции и улучшения, придётся задуматься о покупке более свежей модели уже в 2026 году.