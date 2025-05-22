В поисковой системе «Яндекс» внедрен новый функционал, позволяющий вести рассуждения, создавать контент и получать подробные ответы, дополненные визуальным материалом и ссылками на первоисточники. Теперь пользователи могут, не покидая строку поиска, генерировать изображения или получать помощь в освоении сложных тем. Компания продемонстрировала практическое применение этих нововведений.

Интеграция «Алисы» в поисковый механизм расширила возможности «Нейро», предоставив пользователям ответы в новом формате, напоминающем структурированную статью с подзаголовками, видеороликами и иллюстрациями. Например, при запросе информации о морских узлах, поисковик предложит описание их видов, сопровождаемое схематическими инструкциями и ссылками на авторитетные источники.

Режим рассуждений станет полезным инструментом для более глубокого изучения тем, например, для оценки стоимости строительства двухэтажного дома и учета всех факторов при составлении сметы. В этом режиме «Алиса» анализирует больше информации, использует больше источников и представляет ответ в удобном для восприятия виде, например, в виде сравнительной таблицы. Пользователи могут проследить ход ее размышлений и оценить сделанные выводы. Активировать режим рассуждений можно, нажав кнопку «Рассуждать» под ответом «Алисы».

Пользователи теперь могут создавать тексты и изображения непосредственно в поисковой системе. «Алиса» поможет сгенерировать заголовок, слоган или поздравительный текст, а также создать иллюстрацию для слайда или презентации. Для этого достаточно сформулировать задачу в поисковой строке, например, «Напиши пост о преимуществах жизни в загородном доме».

«Алиса» оказывает помощь в выборе бытовой техники, электроники и товаров для ремонта, предоставляя информацию о ключевых характеристиках и типичных сценариях использования. Чтобы получить рекомендации, достаточно нажать кнопку «Какие бывают» под поисковой строкой. Например, при запросе информации о велотренажерах, «Алиса» расскажет о различных моделях, их конструкции, системе нагрузки и назначении.

Новые возможности доступны всем пользователям, однако для обеспечения широкого доступа к нейросетевым технологиям введены ограничения на количество бесплатных запросов в режимах рассуждений и генерации изображений. Подписчики «Алиса Про» могут использовать эти режимы без ограничений. Кроме того, в рамках подписки «Про» для генерации текстов используется YandexGPT 5 Pro – самая современная нейросеть «Яндекса».

Ответы нейросетей будут доступны не только в поисковике, но и на сторонних сайтах. Пользователи «Яндекс Браузера» смогут задавать «Алисе» вопросы по открытой веб-странице, получая краткие ответы со ссылками на конкретные фрагменты текста. Например, можно изучить статью об ипотеке и спросить «Алису» об условиях льготной семейной ипотеки. Эта функция уже доступна в десктопной версии браузера и в скором времени появится в мобильной версии.