На фоне репетиций Парада Победы в Москве резко изменился ритм жизни: подскочили цены на такси, наблюдаются сбои в работе сервисов и возможны трудности с оплатами. Горожанам рекомендуют заранее готовиться к временным ограничениям.

С 7 по 9 мая в столице действуют частичные ограничения движения транспорта. Департамент транспорта Москвы сообщил о временных запретах на проезд такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов в ряде районов города. Также ограничена работа общественного транспорта вблизи Красной площади и Тверской улицы. В связи с этим «Мосгортранс» посоветовал пассажирам заранее пополнить карты «Тройка» перед длинными выходными, чтобы избежать очередей и сбоев в работе терминалов.

Такси дорожает, тарифы недоступны

Из-за нехватки машин и перебоев в мобильной связи в Москве заметно выросли цены на поездки. По данным РИА Новости, коэффициент повышенного спроса в сервисе «Яндекс Go» достиг 1,6 — то есть поездка может стоить почти в полтора раза дороже обычного. Некоторые тарифы стали недоступны из-за отсутствия свободных водителей. В пресс-службе «Яндекса» объяснили, что проблемы с интернетом и мобильной связью мешают водителям выходить на линию, а пассажирам — оформлять заказы.

Компания порекомендовала временно переключиться на общественный транспорт или подождать, пока ситуация стабилизируется.

Возможны сбои в переводах и оплате через СБП

Ограниченный доступ к интернету может отразиться и на финансовых операциях. Национальная система платёжных карт, оператор СБП, предупредила, что с 7 по 9 мая возможны перебои в переводах между счетами, оплате через Систему быстрых платежей, а также в работе терминалов в магазинах и онлайн-сервисах.

Финансовые организации рекомендуют заранее пополнить карты и по возможности избегать оплаты через нестабильные интернет-каналы.

Доставки и маркетплейсы работают с перебоями

Ограничения затронули и онлайн-доставку. Пользователи «Самоката», «Вкусвилла» и других сервисов жалуются на задержки заказов и ошибки в работе приложений. Lamoda рекомендовала временно выбирать самовывоз вместо доставки курьером. Некоторые маркетплейсы посоветовали клиентам подключаться к Wi-Fi и делать фото QR-кодов, чтобы получить заказы без сбоев.