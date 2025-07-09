Перед официальной презентацией нового поколения складных смартфонов и умных часов Samsung, главному редактору itzine.ru Евгению Макарову стали известны российские цены и расцветки всех моделей Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, а также Galaxy Watch 8.

Стоимость Galaxy Z Fold 7 в России

Galaxy Z Fold 7 будет доступен в трёх конфигурациях памяти и в трёх цветах — сером, синем и чёрном. Вот российские цены:

Galaxy Z Fold 7 256 ГБ — 148 990 рублей

Galaxy Z Fold 7 512 ГБ — 166 990 рублей

Galaxy Z Fold 7 1 ТБ — 192 990 рублей (только синий и чёрный)

Смартфон стал тоньше и легче, а корпус получил новые цвета и улучшенные материалы. Среди ключевых обновлений — чип Exynos 2500, поддержка One UI 8, Galaxy AI и Samsung DeX.

Цены на Galaxy Z Flip 7 и Z Flip 7 FE

В серии Flip сразу две модели: стандартная Galaxy Z Flip 7 и более доступная Galaxy Z Flip 7 FE. Они отличаются характеристиками, цветами и объёмом памяти.





Galaxy Z Flip 7 FE (доступные цвета — белый и чёрный):

128 ГБ — 69 990 рублей

256 ГБ — 79 990 рублей

Galaxy Z Flip 7 (доступные цвета — коралловый, синий, чёрный):





256 ГБ — 91 990 рублей

512 ГБ — 99 990 рублей

Galaxy Z Flip 7 оснащён увеличенным внешним дисплеем Flex Window 4,1″, новым процессором Exynos и аккумулятором на 4300 мА·ч. Модель FE сохранила базовые функции складного форм-фактора, при этом предлагается по более доступной цене.

Российские цены на Galaxy Watch 8

Наряду со смартфонами Samsung представит новое поколение умных часов — Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic. В продажу поступят версии в двух размерах и с разными расцветками:





Galaxy Watch 8 40 мм — 25 990 рублей (графит, серебро)

Galaxy Watch 8 44 мм — 28 490 рублей (графит, серебро)

Galaxy Watch 8 Classic 46 мм — 36 990 рублей (белый, чёрный)

Презентация новинок состоится уже сегодня вечером.