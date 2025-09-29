Samsung объявила о снижении стоимости своих 2-нм пластин до $20 000, тогда как ориентировочная цена TSMC на аналогичные продукты составляет $30 000. Этот шаг серьёзно усиливает конкуренцию на рынке контрактного производства полупроводников.

Почему это важно

Последние годы Samsung Foundry испытывала трудности с низкой доходностью (yield) и теряла клиентов. Так, из-за проблем с 3-нм техпроцессом компания была вынуждена отказаться от собственного Exynos 2500 в серии Galaxy S25, заменив его на Snapdragon. В 2024 году аналитики даже прогнозировали кризис в бизнесе Foundry.

Однако ситуация начала меняться: Samsung стабилизировала 3-нм выпуск и добилась прогресса в 2-нм разработках. Первые результаты показывают улучшение показателей, а в тестах уже засветился Exynos 2600 — первый фирменный 2-нм процессор, который, как ожидается, появится в линейке Galaxy S26.

Ценовое давление на TSMC

Снижение цены на 2-нм пластины сразу на треть — до $20 000 — может привлечь клиентов, которые ранее ориентировались исключительно на TSMC. Несмотря на то что тайваньская компания сохраняет лидерство по стабильности производства, шаг Samsung делает выбор в её пользу менее очевидным с финансовой точки зрения.

Если Samsung удастся довести Exynos 2600 до серийного уровня, это станет убедительной демонстрацией качества её новых процессов. В таком случае TSMC может оказаться под давлением и будет вынуждена пересматривать собственную ценовую политику.



