MediaTek официально анонсировала свой новый мобильный флагманский чипсет Dimensity 9500, который станет основой следующего поколения премиальных смартфонов. Чип создан на усовершенствованном 3-нм техпроцессе и приносит заметный прирост производительности, энергоэффективности и возможностей в области ИИ и игр.

Dimensity 9500 получил восемь ядер: одно ультра-ядро C1 с частотой 4,21 ГГц, три ядра C1 Super Core на 3,5 ГГц и четыре ядра C1 Pro на 2,7 ГГц. MediaTek заявляет рост производительности на 32% в однопоточных задачах и на 17% в многопоточных по сравнению с предшественником, при этом энергопотребление снижается до 55% даже при пиковой нагрузке. В среднем энергоэффективность выросла на 30% в многозадачности, играх и звонках через соцсети.

Новый чип получил переработанную архитектуру кеша и памяти с поддержкой 4-канального UFS 4.1, что ускоряет работу с крупными AI-моделями на 40%. Обновлённый NPU 990 с движком Generative AI Engine 2.0 удвоил вычислительную мощность и снизил энергопотребление на 33%. Это позволяет генерировать 4K-изображения вдвое быстрее при 56% лучшей энергоэффективности по сравнению с прошлым поколением.

За графику отвечает новый GPU ARM G1-Ultra с ростом производительности на 33% и энергоэффективности на 42%. Поддерживается интерполяция до 120 fps с трассировкой лучей. MediaTek сотрудничала с ведущими студиями для реализации технологий MegaLights и Nanite в Unreal Engine, что приближает визуализацию к уровню консолей.





Dimensity 9500 оснащён новым ISP Imagiq 1190 с поддержкой RAW-обработки, съёмки с разрешением до 320 МП, отслеживания фокуса на 30 fps и портретных 4K 60fps видео. Это первый чип для Android, поддерживающий запись в Dolby Vision 4K 120fps с EIS.

Технология MiraVision Adaptive Display улучшает контраст и насыщенность цветов в реальном времени в зависимости от условий освещения, что повышает качество изображения и съёмки в темноте.





Чипсет поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Dual SIM Dual Active 5G/4G и навигационные системы GLONASS, GPS, NavIC и другие. Поддерживается LPDDR5X RAM до 10,7 Гбит/с и хранилище UFS 4.0.

Первые смартфоны на базе Dimensity 9500 — серия Vivo X300, которые будут представлены в Китае 13 октября 2025 года.