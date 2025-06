Ubisoft официально подтвердила, что в этом году не проведёт свою ежегодную презентацию Ubisoft Forward, которая традиционно служила площадкой для анонсов крупнейших проектов компании. Об этом сообщил журналист Stephen Totilo со ссылкой на представителя Ubisoft.

Вместо этого компания ограничится участием в других мероприятиях в рамках Summer Game Fest — в том числе PC Gaming Show, IGN Live, а также GamesCom в августе.

«Мы всегда рады возможности взаимодействовать с нашей аудиторией и делиться новостями о наших играх… Сейчас мы рассматриваем другие варианты для обновлений и анонсов, и поделимся деталями позже», — прокомментировали в Ubisoft.

Это первый случай с 2020 года, когда Ubisoft отказывается от собственной презентации. По данным Totilo, одной из причин может быть отсутствие большого числа релизов во второй половине года, что делает проведение отдельного шоу неоправданным.

Недавно Ubisoft сообщила о переносе нескольких крупных, но пока неанонсированных проектов. Хотя названия не были раскрыты, в финансовом отчёте компания намекнула, что речь идёт о франшизах вроде Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six и Ghost Recon.

На фоне этого стало известно, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, долгое время находившийся в подвешенном состоянии, всё же увидит свет — до марта 2026 года.

В дополнение к этому, в начале года Ubisoft заявила о создании новой дочерней студии, которая будет сосредоточена на развитии своих трёх ключевых брендов: Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Новая структура, частично финансируемая китайским техногигантом Tencent, получит больше творческой свободы и инвестиции на масштабирование.

Таким образом, вместо масштабных анонсов нас ждут точечные показы на внешних площадках и фокус на доработке флагманских франшиз.