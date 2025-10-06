На сентябрьской презентации State of Play студия Insomniac Games впервые показала Marvel’s Wolverine — эксклюзив для PlayStation 5, который выйдет осенью 2026 года. После громкой утечки, раскрывшей планы разработчиков на годы вперёд, фанаты ожидали, что премьера затянется. Но дебют оказался неожиданным — и сразу дал понять: новая игра будет куда мрачнее и агрессивнее, чем серия Spider-Man.

От светлого супергероя к герою со шрамами

Любой, кто знаком с комиксами Marvel, знает, что Росомаха — не типичный герой. Он не столь обаятелен, как Человек-паук, и не блистает напыщенностью Железного человека. Логан — грубый, уставший от войн человек-зверь, который чаще полагается на инстинкты, чем на кодекс. Поэтому решение Insomniac показать в трейлере кровавые сцены и безжалостный бой стало верным ходом: это не просто смена персонажа, а смена тона всей игры.

В отличие от солнечного Нью-Йорка в Spider-Man, где даже в хаосе чувствуется надежда, мир Wolverine — холодный, жестокий, без глянца. В ролике герой сжимает кулаки, выпускает адамантиевые когти и без колебаний добивает врагов. Такой подход подчёркивает разницу между двумя персонажами Marvel — оба спасают жизни, но делают это по-разному: один шутит, другой рычит.

Другие герои — другой ритм

Insomniac Games показала, что умеет тонко воссоздавать характеры. Spider-Man на PS4 и PS5 был лёгким, человечным и динамичным. Питер Паркер улыбался даже перед лицом опасности, а город вокруг него оставался живым и ярким. Этот оптимизм — часть ДНК героя, и именно поэтому миллионы игроков приняли его историю.

Но Wolverine — антипод. Многолетние сражения и потери сделали его жестоким и замкнутым. В трейлере он без тени сомнения рвёт противников когтями, и это логично: Логан всегда был бойцом, готовым запачкать руки ради цели. Insomniac оставит привычную динамику схваток Spider-Man, но заменит её на тяжёлые, весомые удары и кровавые добивания.





Да, это те же разработчики, но игра обещает быть «другой вселенной» — по духу и восприятию. Герои Marvel сосуществуют в комиксах, но их игры могут чувствоваться как разные миры.

Инстинкт убийцы вместо дружелюбия

Разница особенно проявляется в боевой системе. В Spider-Man сражения акцентированы на ловкости и трюках: герой прыгает, метает паутину и шутит. Wolverine же — это боец, который рвётся в рукопашную, добивает врага и не сдерживается. Он не думает о «правильных» методах — он просто делает свою работу.

В трейлере State of Play видно, как Логан сражается в боях, где кровь летит в стороны, а враги остаются на полу. И это не ради шока — просто для него иначе нельзя. В комиксах он известен как «лучший в своём деле», и его дело далеко не мирное.

В Spider-Man игрок мог столкнуть противника с крыши, но не чувствовал, что герой его убил — Insomniac всегда сохраняла лёгкий тон. Здесь же напротив: Росомаха не церемонится, и это правильно. Игрокам важно увидеть Логана таким, каким он всегда был — грубым, кровавым и при этом справедливым.

Тёмные места и тяжёлые дороги

Insomniac уже подтвердила три ключевых локации: Канада, Токио и остров Мадрипур. Эти точки знакомы фанатам по комиксам и идеально подходят для истории о человеке, который не знает покоя.

В трейлере есть кадры из японского бара, где Логан ищет неприятности, и заснеженные сцены на севере Канады — визуально и эмоционально это противоположность Нью-Йорку из Spider-Man. Здесь нет солнечного света и радости жизни, только тревога и одиночество. Каждое место кажется угрозой само по себе.

Даже эпизоды с Сентинелами — гигантскими роботами-охотниками на мутантов — выглядят не как супергеройский экшен, а как война на выживание. Локации подчеркивают, что там, где появляется Wolverine, всегда будет боль, ярость и сталь.

Почему Insomniac выбрала мрачный путь

Создатели понимали, что повторять формулу Spider-Man — значит проиграть. После успеха двух игр про Питера и Майлза Моралеса студия должна была показать, что способна на что-то иное. И выбор Росомахи — идеальный способ доказать это.

По тону Marvel’s Wolverine ближе к взрослым комиксам о мутантах, где мораль не чёрно-белая, а герой способен совершать страшные поступки во имя добра. Инстинкты, кровь, одиночество — в этих темах Insomniac нашла то, чего не было в Spider-Man.

Выход и ожидания

Insomniac обещает релиз Marvel’s Wolverine осенью 2026 года на PlayStation 5. Судя по трейлеру, игроков ждёт мрачный, кинематографичный экшен с взрослым рейтингом и без привычных ограничений супергеройских историй.

Разработчики словно говорят: Росомаха — не новый Питер Паркер. Это герой, у которого нет маски, только шрамы. И именно поэтому он должен чувствоваться иначе.