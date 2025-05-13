На ежегодной презентации Amazon студия показала первые кадры с Николасом Кейджем в роли Человека-паука из мрачной вселенной Spider-Noir — нового лайв-экшен сериала, который выйдет на Prime Video и MGM Plus в 2026 году.

Кто такой Spider-Noir?

Spider-Noir — это альтернативная версия Питера Паркера, живущего в Нью-Йорке 1930-х годов, в разгар Великой депрессии. В оригинальном комиксе Marvel Noir 2009 года герой предстаёт в образе частного детектива, который получает способности после укуса радиоактивного паука. Вместо красно-синего костюма — чёрная кожаная куртка, федора и шарф. Этот мрачный образ уже появлялся на большом экране в анимационном хите «Человек-Паук: Через вселенные» (2018), где персонажа также озвучивал Кейдж.

В грядущем сериале Кейдж возвращается к роли, но теперь — в полноценном живом воплощении персонажа.

Кто ещё участвует в проекте?

В каст входят:

Ламорн Моррис

Брендан Глисон

Ли Цзюнь Ли

Карен Родригес

Джек Хьюстон

Лукас Хаас

Проект курируют шоураннеры Орен Узиел («Затерянный город», «Мачо и ботан 2») и Стив Лайтфут(«Каратель», «Шантарам»), а также продюсеры Фил Лорд, Кристофер Миллер и Эми Паскаль — создатели «Через вселенные», обладатели «Оскара» и ветераны Marvel-анимации.

Особенности сериала

Один из главных визуальных ходов шоу — частичная чёрно-белая стилистика, которая подчеркнёт нуарную атмосферу Нью-Йорка 1930-х. Сериал будет сочетать цветные и монохромные сцены, создавая уникальный визуальный стиль, вдохновлённый как комиксами, так и классическим кино.

Премьера Spider-Noir ожидается в 2026 году — эксклюзивно на платформах MGM Plus и Prime Video.