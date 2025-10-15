Дэн Фордин, один из ключевых членов оригинальной команды Mortal Kombat и автор знаменитого крика «Toasty!», официально ушёл на пенсию после 37 лет работы в игровой индустрии.

Фордин начал карьеру в 1988 году, занимаясь звуком для пинбольных автоматов Williams и Midway, а позже работал над играми студии Midway. Однако наибольшую известность ему принесла работа над серией Mortal Kombat, где он создавал музыку и звуковые эффекты для всех основных частей франшизы.

В последние годы Фордин занимал должность аудиодиректора в студии NetherRealm и руководил звуковым оформлением Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 и перезапуска Mortal Kombat 1.

Несмотря на огромный вклад в развитие звука видеоигр, Фордин для многих фанатов останется тем самым «Toasty Guy» — лицом и голосом пасхалки, появлявшейся при выполнении удара аперкотом в классических частях Mortal Kombat.

В своём обращении к фанатам Фордин отметил:

«Мы сделали массу весёлых вещей за эти годы. Я горжусь тем, чего мы достигли, и тем, как много удовольствия получили в процессе. Я бы не продержался 37 лет в индустрии, если бы не игроки, которые продолжают играть в наши игры. Спасибо всем за поддержку. Живите долго и… Toasty!»





Сооснователь Mortal Kombat Эд Бун отдал дань уважения Фордину в посте на X (Twitter), отметив его колоссальный вклад:

«Я не могу переоценить влияние Дэна на пинбол, видеоигры, NetherRealm и, конечно, Mortal Kombat. Помните, как в первый раз услышали звук аперкота, смех диктора или знаменитое «DUN DUN DUN» перед фаталити? Всё это — заслуга Дэна».

Бун также напомнил, что именно Фордин создал уникальную атмосферу Mortal Kombat, задав её неповторимый тон и энергетику.

«Надеюсь, вы присоединитесь ко мне и поблагодарите Дэна за его невероятный вклад в Mortal Kombat и индустрию игр в целом», — добавил он.