Компания Xgimi выпустила в Китае новую линейку проекторов RS 20 — это её самый продвинутый модельный ряд на сегодняшний день. Все устройства предлагают нативное 4K-разрешение, лазерную подсветку, профессиональную цветокоррекцию и функции для геймеров. В серию входят четыре модели: RS 20 Plus, RS 20 Pro Max, RS 20 Ultra и RS 20 Ultra Max.

Xgimi RS 20 Ultra Max: максимум возможностей

Флагман серии — RS 20 Ultra Max — получил топовую начинку: процессор MediaTek MT9681, графику Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Объектив X Master с красным кольцом обеспечивает оптический зум (1.2–1.5:1) и сдвиг линз ±120% по вертикали и ±45% по горизонтали без потери качества.

Яркость достигает 4500 CVIA люмен (5700 ISO), контрастность — 10000:1. Проектор использует тройную лазерную систему с 40 излучателями и архитектуру Qualas 32. Он поддерживает Dolby Vision, HDR Vivid и IMAX Enhanced. Моторизованный корпус с функцией панорамирования, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, ИИ-обход препятствий и тихая работа на уровне 28 дБ делают его универсальным решением для дома. Вес — 5,4 кг, цвет — элегантный серый Etoupe.

RS 20 Ultra: мощный, но доступнее

Модель RS 20 Ultra получила ту же платформу MT9681, но с 4 ГБ ОЗУ и теми же 128 ГБ памяти. Яркость — 4100 CVIA люмен (4800 ISO). Объектив аналогичен флагманскому, с девятью стеклянными линзами для высокой точности изображения.

Здесь установлена лазерная система Qualas 22 с 36 источниками света и точностью цветопередачи Delta E<0.8. Поддерживаются цветовые пространства Rec.709, DCI-P3, BT.2020 и Adobe RGB. Для киноманов предусмотрены режим Da Vinci и 22-точечная калибровка изображения. Геймерам понравится поддержка 240 Гц при 1080p, 60 Гц при 4K, а также VRR, ALLM и минимальная задержка в 1 мс.

RS 20 Pro Max: баланс между кино и играми

RS 20 Pro Max — промежуточное решение между Ultra и Plus. Он также предлагает 4K-разрешение, работает на базе MT9681 и использует чип 472TP DMD. Яркость — 3100 CVIA люмен (3800 ISO), контрастность — 10000:1. Поддержка Dolby Vision, HDR Vivid и IMAX Enhanced дополнена LUT-профилями для точной цветокоррекции.

Процессор X-VUE 3.0 с ИИ ускоряет обработку изображения в реальном времени. За звук отвечают два динамика Harman Kardon с поддержкой пространственного звучания. Для геймеров есть режимы VRR, ALLM и задержка всего 1 мс.

RS 20 Plus: младшая модель, но не упрощённая

Самый доступный проектор в серии — RS 20 Plus — тоже получил нативное 4K и объектив X Master с оптическим зумом и линзовым сдвигом. Внутри — тот же MT9681, GPU Mali-G57, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти.

18 лазеров обеспечивают яркость 2300 CVIA люмен (3000 ISO). Поддерживаются Rec.709, DCI-P3 и BT.2020 с точностью Delta E<0.8. Алгоритмы X-VUE 3.0 управляют ИИ-коррекцией цвета, HDR и апскейлингом. Геймерские функции включают 240 Гц при 1080p и отклик в 1 мс. Вес — 4,8 кг, корпус — в цвете «Little Elephant Grey».

Цены и доступность

RS 20 Plus — 6 699 юаней (~$925)

RS 20 Pro Max — 9 199 юаней (~$1270)

RS 20 Ultra — 11 399 юаней (~$1570)

RS 20 Ultra Max — 13 399 юаней (~$1850)

Все модели уже доступны в Китае. Выход на международные рынки ожидается в ближайшие месяцы.

К слову, ранее в этом месяце Xgimi также представила компактный проектор Z6X Pro с лазерной подсветкой, чипом HiSilicon и звуком от Harman.