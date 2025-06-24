Компания Hisense вывела на мировой рынок лазерный проектор PT1, представляющий собой альтернативу домашнему кинотеатру. Устройство поддерживает современные стандарты и технологии улучшения визуализации, а также имеет встроенную аудиосистему с эффектом пространственного звучания.

Hisense PT1 использует ультракороткофокусную оптику и лазерный источник света, который автоматически регулирует яркость до 2500 лм (ANSI). Цветовая гамма охватывает 110% BT.2020, а статическая контрастность достигает 3000:1. Кроме того, проектор совместим с технологиями Dolby Vision, HDR10+, ALLM для гейминга и MEMC для сглаживания динамичных сцен, а также сертифицирован по стандарту IMAX Enhanced.

Управление устройством осуществляется посредством Vidaa OS, которая предлагает возможности ИИ-оптимизации изображения и установки приложений. Аудиосистема состоит из двух 15-ваттных динамиков, направленных вверх, и двух 8-ваттных, направленных вперед.

Проектор оснащен двумя портами HDMI, одним DisplayPort, разъемом USB-A и Ethernet. Новинка уже доступна для приобретения в европейских странах по цене 2 499 евро (224 500 руб.).



