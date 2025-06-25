Бренд Dangbei выпустил свой новый домашний проектор MP1 Max, ориентированный на пользователей, ищущих альтернативу телевизорам и лазерным проекторам высокого класса. Устройство сочетает в себе 4K-разрешение, высокую яркость, продвинутую цветопередачу и умные функции.

MP1 Max использует гибридную систему Triple Laser + LED и обеспечивает яркость до 3100 ISO люмен. Проекция реализована на чипе DLP размером 0,47 дюйма, поддерживается разрешение 4K UHD — 3840 × 2160 пикселей.

Цветопередача стала ключевым акцентом: проектор охватывает 110% цветового пространства BT.2020 и достигает точности цветопередачи ΔE<1 — показатели, приближённые к профессиональному уровню. Также поддерживаются стандарты HDR10+, HDR10 и HLG, что обеспечивает высокий динамический диапазон и контрастность.

MP1 Max проецирует изображение с коэффициентом проекции 1.2:1 и поддерживает диагональ от 40 до 300 дюймов. В числе функциональных особенностей — MEMC (плавность движения), поддержка 3D, а также фирменная система InstanPro AI Image Setup: автофокус, авто-выравнивание трапеции, подгонка изображения под экран, обход препятствий, адаптивная яркость и защита зрения.





Устройство работает на платформе Google TV с доступом к более чем 10 000 приложениям, включая Netflix, YouTube, Prime Video и Disney+. Поддерживается голосовое управление через Google Assistant.

Технические характеристики включают:

– Процессор: четырёхъядерный ARM Cortex-A55

– Графика: Mali-G52

– Память: 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти





Акустика реализована с помощью двух динамиков по 12 Вт в корпусе объёмом 750 куб. см. Поддерживаются Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Virtual:X и DTS-HD. По заявлению производителя, низкие частоты достигают 45 Гц, а корпус минимизирует искажения.

Из разъёмов доступны:

– Два HDMI 2.1 (один с eARC)

– USB 2.0

– Аудиовыход 3,5 мм

– Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2





В комплект входят Bluetooth-пульт, сумка для переноски, пылезащитный чехол, адаптер питания и батарейки AAA. Встроенная подставка позволяет вращать проектор на 360° по горизонтали и наклонять до 135° по вертикали.

Система охлаждения состоит из модульной конструкции с изоляцией, тепловыми трубками и двумя турбовентиляторами. Уровень шума — менее 24 дБ в стандартном режиме.

MP1 Max уже доступен для покупки в США и Великобритании на Amazon и официальном сайте Dangbei. Розничная цена — $1999 / £1599.