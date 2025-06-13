Компания XGIMI представила две новые модели портативных проекторов: Mogo 4 и Mogo 4 Laser, оба оснащенные встроенными аккумуляторами. Эти устройства, выполненные в уникальном дизайне, предназначены для пользователей, желающих наслаждаться фильмами и видео без ограничений, связанных с подключением к электросети.

XGIMI Mogo 4 Laser, как следует из названия, использует лазерный источник света. Он способен проецировать изображение с диагональю до 120 дюймов и разрешением 1080p, обеспечивая яркость до 550 нит и охват 110% цветового пространства BT.2020. Устройство заключено в цилиндрический корпус из алюминия с подставкой и поддерживает автоматическую коррекцию трапеции и автофокусировку.

Новинка работает на платформе Google TV, что позволяет ей функционировать как полноценный смарт-телевизор. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Встроенная акустическая система обладает мощностью 12 Вт (2 x 6 Вт). Для настройки изображения можно использовать магнитные фильтры, которые крепятся к объективу. Время автономной работы составляет 2,5 часа при просмотре видео или 6 часов при прослушивании музыки. Возможность удвоить время работы предлагается с помощью дополнительного аксессуара Power Stand (штатив с дополнительной батареей), приобретаемого отдельно.

Стандартная модель Mogo 4 оснащена обычным источником света и также поддерживает разрешение 1080p, однако ее яркость ниже и достигает 450 нит. В остальном, этот проектор идентичен лазерной версии.

Стоимость XGIMI MoGo 4 составляет 449 долларов (35 470 руб.), с подставкой PowerBase Stand — 494 доллара (39 000 руб.). Модель MoGo 4 Laser производитель оценил в 719 долларов (56 800 руб.), а комплект с подставкой и уличным экраном обойдется в 809 долларов (63 900 руб.).