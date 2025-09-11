Компания diHouse объявила о старте продаж в России новой линейки зарядных устройств UGREEN MagFlow, ориентированной на пользователей iPhone, AirPods и Apple Watch.

Qi 2.2 и первый в мире магнитный пауэрбанк 25 Вт

UGREEN стала первым брендом, получившим сертификацию Qi 2.2 для магнитного пауэрбанка. Модель UGREEN MagFlow 25W обеспечивает быструю и стабильную зарядку мощностью до 25 Вт. Она основана на технологии MagSafe, но отличается более высокой скоростью передачи энергии, оптимизированным распределением мощности и улучшенной системой защиты.





Новые устройства способны выдавать до 25 Вт для iPhone 16 и до 15 Вт для предыдущих моделей. Для фиксации смартфона применяются магниты класса N48H/N52H — они обеспечивают прочное удержание даже при длительном использовании, при этом снять устройство можно одной рукой.

Линейка решений для дома, офиса, авто и путешествий

Серия MagFlow охватывает разные сценарии применения:





для дома и офиса — компактные настольные модели и складные станции с возможностью заряда сразу нескольких гаджетов;

— компактные настольные модели и складные станции с возможностью заряда сразу нескольких гаджетов; для автомобиля — держатели с регулировкой угла и мягкой подсветкой;

— держатели с регулировкой угла и мягкой подсветкой; для путешествий — внешний аккумулятор с магнитной зарядкой.

Все устройства поддерживают фирменную анимацию зарядки Apple, защиту от перегрева и функцию FOD(напоминание о посторонних предметах на поверхности зарядки).

Модели и цены

В линейку вошли:





UGREEN W753 — компактная магнитная зарядка, 3 490 ₽;

— компактная магнитная зарядка, 3 490 ₽; UGREEN W758 — автомобильное зарядное устройство с подсветкой и креплением на решётку, 3 490 ₽;

— автомобильное зарядное устройство с подсветкой и креплением на решётку, 3 490 ₽; UGREEN W752 2-в-1 — складная станция с дополнительным выходом USB-C, 5 590 ₽;

— складная станция с дополнительным выходом USB-C, 5 590 ₽; UGREEN W757 — зарядная станция, 10 590 ₽;

— зарядная станция, 10 590 ₽; UGREEN W756 — компактная станция, 5 590 ₽;

— компактная станция, 5 590 ₽; UGREEN W711 Desktop 3-в-1 — настольная станция для одновременной зарядки нескольких устройств, 13 590 ₽;

— настольная станция для одновременной зарядки нескольких устройств, 13 590 ₽; UGREEN PB773 — внешний аккумулятор на 10 000 мА·ч с поддержкой Qi 2.2 и цифровым дисплеем, 5 590 ₽.

Новая серия UGREEN MagFlow уже доступна для покупки на российском рынке.