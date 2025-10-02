Компания OM Digital Solutions, правообладатель бренда Olympus, специализирующегося на фототехнике, выпустила цифровую камеру E-M1 Mark III, разработанную специально для астрофотографии. Помимо стандартных функций и специализированной оптики, устройство выделяется своей вполне доступной ценой.

Фактически, это усовершенствованный вариант Olympus E-M5 Mark III, дополненный новым объективом. Этот объектив оснащен ИК-фильтром, который позволяет запечатлеть цветовые оттенки астрономических объектов, обычно неразличимых для человеческого глаза, таких как туманности.

Камера имеет функцию автоматической фокусировки на звездах для повышения резкости снимков и режим 50-мегапиксельной съемки со штативом при длительной выдержке.

Новая модель уже доступна для приобретения в Великобритании по цене от 1 899 фунтов стерлингов (примерно 208 300 руб.).

Также были представлены два дополнительных фильтра: BMF-LPC01, предназначенный для устранения светового загрязнения (например, огни города), и BMF-SE01, создающий эффект размытия фона для улучшения контрастности звезд на снимках. Их стоимость в Европе составляет 297 и 205 евро (28 400 и 19 600 руб.) соответственно.



