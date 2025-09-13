Apple подтвердила: функция уведомлений о гипертонии, прошедшая клиренс FDA, станет доступна на Apple Watch с выходом watchOS 26 15 сентября. По словам представительницы компании Заины Качадурян (в письме для СМИ), нововведение придёт как на новые модели Apple Watch SE3, Series 11 и Ultra 3, так и на ранее выпущенные часы — Apple Watch Series 9 и новее, а также Apple Watch Ultra 2 и новее. Функция будет развёрнута более чем в 150 странах и регионах вместе с релизом watchOS 26.

Уведомления о гипертонии в Apple Watch используют уже имеющийся оптический датчик сердечного ритма. Алгоритм анализирует, как кровеносные сосуды пользователя реагируют на удары сердца, и на протяжении 30 дней оценивает соответствующие сигналы. Если система замечает признаки повышенного давления, пользователю приходят уведомления. Apple представила эту возможность во вторник — одновременно с анонсами Apple Watch SE3, Series 11 и Ultra 3.





Важно помнить: речь идёт об уведомлениях о возможной гипертонии, а не о замене медицинского тонометра. Однако сам факт клиренса FDA подчёркивает, что регулятор допустил технологию к использованию в США, а Apple — к её широкому запуску на поддерживаемых моделях с 15 сентября.

