До ежегодной сентябрьской презентации Apple остаётся всего несколько дней, и, похоже, помимо iPhone 17 и новых Apple Watch, мы можем увидеть и обновлённый AirTag 2. Инсайдер с проверенной репутацией в X поделился подробностями о трекере второго поколения, который станет первым серьёзным обновлением аксессуара с момента его дебюта в 2021 году.

Что нового в AirTag 2

Первая версия AirTag вышла ещё весной 2021 года. Теперь, спустя почти пять лет, Apple готовит несколько значимых апгрейдов:





Новый Ultra Wideband-чип — обеспечит более быструю и стабильную связь.

— обеспечит более быструю и стабильную связь. Тройной прирост дальности Precision Finding — если сейчас точный поиск работает на расстоянии 10-30 м, то в новой модели диапазон может вырасти до 30-90 м .

— если сейчас точный поиск работает на расстоянии 10-30 м, то в новой модели диапазон может вырасти до . Усиленная защита от преследования — Apple обещает улучшить систему оповещений и доработать динамик, чтобы исключить возможность его физического отключения для скрытого трекинга.

При этом дизайн, по слухам, останется прежним. Это значит, что все аксессуары от первой версии будут совместимы с новинкой.

Дата выхода и ожидания

Хотя AirTag 2 пока не анонсирован официально, источники утверждают, что устройство «давно готово к запуску». Логично ожидать презентацию именно на мероприятии Apple 9 сентября 2025 года, поскольку аксессуар тесно интегрирован с iPhone. Тем не менее, компания может перенести релиз на более поздний срок в этом году.





Стоит ли ждать или покупать текущий AirTag?

Сейчас оригинальный AirTag можно купить со скидкой — комплект из четырёх меток обойдётся примерно в$80(около $20 за штуку вместо $29). Для владельцев текущей версии также доступны аксессуары, напримерводонепроницаемый чехол с батареей на 10 лет за $40 за набор из четырёх.

Если же важна расширенная дальность поиска и улучшенные функции конфиденциальности, имеет смысл дождаться выхода AirTag 2.



