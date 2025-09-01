Бренд XMG представил пару новых игровых лэптопов: 15,3-дюймовый CORE 15 и 16-дюймовый CORE 16. Обе модели позиционируются как портативные решения с мощной начинкой, подходящие как для игр, так и для требовательных мультимедийных задач.

Оба устройства получили IPS-экраны с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления до 300 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Небольшое отличие заключается в цветовом охвате: CORE 15 охватывает 100% sRGB, в то время как CORE 16 — 100% P3.





Вычислительная мощность обеспечивается процессором Ryzen AI 9 HX 370, работающим в тандеме с дискретной видеокартой GeForce RTX 5070 (TDP 115 Вт). Предусмотрена фирменная утилита для регулировки энергопотребления GPU, активации Dynamic Boost и настройки скорости вращения кулеров.

Система охлаждения новых ноутбуков спроектирована таким образом, чтобы горячий воздух не обжигал руку пользователя: отверстия для отвода тепла расположены сзади. XMG CORE 15 оснащен двумя 70-мм вентиляторами, а CORE 16 — одним 70-мм и одним 84-мм. Производитель также акцентирует внимание на использовании термопрокладок Honeywell PTM-7958.





Поддерживаемый объем оперативной памяти достигает 128 ГБ (DDR5), а максимальная емкость накопителей – 16 ТБ. Коммуникационные возможности включают порты HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, USB 4 (140 Вт), USB 3.2 Gen 2 Type-C, три USB Type-A, гигабитный Ethernet, аудиоразъем, слот для карт памяти и модуль Wi-Fi.

Питаются ноутбуки от батареи емкостью 99,8 Втч, обеспечивающей до 8 часов автономной работы при просмотре видео или выполнении простых офисных задач. Базовая комплектация XMG CORE 15 (16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD) в Европе стоит 1 549 евро (145 680 руб.), а XMG CORE 16 с аналогичным объемом памяти обойдется в 1 579 евро (148 500 руб.).



