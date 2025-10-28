Спустя три месяца после дебюта портативного устройства Win 5, компания GPD дала понять, что скоро представит обновленную версию мини-ноутбука Win Max. Ключевым улучшением по сравнению с предыдущей моделью станет более производительный процессор AMD Ryzen AI.

В официальном аккаунте бренда на Reddit, отвечая на вопросы пользователей, было заявлено, что консоль Win Mini не будет оснащаться чипом Ryzen AI Max+ 395. Однако, его интеграция ожидается в новой модели Win Max.

Пока что компания не раскрыла никаких других деталей о грядущей модели. По некоторым данным, новинка получит ряд незначительных косметических изменений, а также увеличится размер ее дисплея. Текущая версия игрового устройства работает на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370 и оснащена 10,1-дюймовым экраном.