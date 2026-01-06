Компания MSI представила обновлённую линейку игровых ноутбуков на выставке CES 2026, показав серьёзные аппаратные апгрейды и переработанную систему охлаждения в сериях Raider, Stealth и Crosshair.

Флагманом игровой линейки MSI в 2026 году стала серия Raider 16, ориентированная на стабильную работу при высокой мощности и использование комплектующих настольного уровня. В неё вошли модели Raider 16 Max HX, Raider 16 HX и версия на базе AMD — Raider A16 HX, все построенные на единой 16-дюймовой платформе.

Модели с процессорами Intel оснащаются чипами Core Ultra 200HX, тогда как Raider A16 HX работает на базе AMD Ryzen 9 9955HX. Видеокарты доходят до NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU в версиях Max HX и A16 HX, а Raider 16 HX ограничен RTX 5080.

Для дисплеев предлагается 16-дюймовая OLED-панель с разрешением QHD+, частотой 240 Гц, полным охватом DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 1000, а также альтернативные IPS-экраны. Объём оперативной памяти достигает 128 ГБ в версиях с Intel и 96 ГБ у модели на AMD. Поддерживаются накопители PCIe Gen5 и Gen4. Все ноутбуки серии оснащены Wi-Fi 7, HDMI 2.1, высокоскоростными USB-портами, акустикой Dynaudio и аккумулятором на 90 Вт·ч, подчёркивая ориентацию Raider 16 на производительность, а не мобильность.

Самой тонкой моделью стала Stealth 16 AI+, толщина которого составляет 16,6 мм, а вес — менее 2 кг. При этом MSI заявляет о приросте запаса мощности видеокарты на 20 Вт по сравнению с предыдущим поколением благодаря обновлённому охлаждению. За это устройство получило награду CES Innovation Award в категории компьютерных компонентов.





Ноутбук может оснащаться процессором Intel Core Ultra 9 386H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ поддерживает частоту 240 Гц, 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 600. Для апгрейда предусмотрены два слота под оперативную память DDR5-7200 общим объёмом до 128 ГБ и два разъёма M.2 для SSD.

Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 с поддержкой вывода изображения до 8K, USB-A и гигабитный Ethernet. Также доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 6, клавиатура с четырёхзонной RGB-подсветкой и отдельной клавишей Copilot. За звук отвечает система из четырёх динамиков с улучшениями Nahimic, а питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч.

Обновление получила и серия Crosshair, в которую вошли модели Crosshair 16 Max HX и Crosshair 16 HX с 16-дюймовыми дисплеями QHD+ разрешением 2560 × 1600 пикселей.

Crosshair 16 Max HX оснащается процессорами Intel Core Ultra 200HX и поддерживает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Для него доступен OLED-дисплей с частотой 165 Гц, 100% охватом DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 500. Ноутбук поддерживает до 128 ГБ DDR5-памяти в двух слотах и оснащён двумя M.2-разъёмами с интерфейсами PCIe Gen5 x4 и Gen4 x4.

Модель Crosshair 16 HX использует процессор Intel Core i9-14900HX и ту же RTX 5070. Она комплектуется IPS-экраном с частотой 240 Гц и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти. Вес устройства составляет 2,3 кг, а клавиатура оснащена четырёхзонной RGB-подсветкой. Обе версии получили переработанное расположение портов: HDMI и Ethernet теперь находятся на задней панели, что упрощает организацию кабелей.