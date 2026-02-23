Samsung официально расширяет Galaxy AI: в ближайших флагманах серии S26 появится агент Perplexity, который откликается на фразу «Hey Plex» и будет интегрирован в штатные приложения — Notes, Clock, Gallery, Reminder и Calendar. Perplexity можно запускать и с помощью быстрых физических контролов; подробности и список сторонних приложений, которые получат поддержку, компания обещает раскрыть на мероприятии Galaxy Unpacked (25 февраля).

Это шаг в стратегии Samsung по поддержке нескольких AI‑агентов внутри одной оболочки: Galaxy AI выступает как «оркестратор», по словам Won‑Joon Choi, объединяя разные виды ИИ в единый опыт. Практика выбора сторонних агентов отличает Samsung от более закрытых подходов (Apple/Siri) и от Google, который предпочитает тесную интеграцию собственных моделей вроде Gemini.

Как будет работать Perplexity в Galaxy AI

Perplexity уже была партнёром Samsung на телевизорах, но присутствие в смартфонах поднимает другие вопросы: источник знаний и ответственность за контент. У Perplexity в прошлом были обвинения в несанкционированном сборе материалов и судебные иски от Merriam‑Webster, Encyclopedia Britannica и некоторых японских издательств — это риски для любого производителя, который ставит сторонний поиск в центр пользовательского интерфейса.

Фраза активации: «Hey Plex»

Приложения: Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder, Calendar

Запуск: также через быстрые физические контролы

Сторонние приложения: список не объявлен

Первые публичные подробности — на Galaxy Unpacked 25 февраля

Выбор нескольких агентов — удобство для пользователей и головная боль для Samsung: нужно синхронизировать доступ к данным, стандарты конфиденциальности и права на контент. Если Perplexity разрешит юридические споры и гарантирует источники, Samsung получит конкурентное преимущество в гибкости; если нет — компания быстро сможет заменить партнёра или оставить ограниченную интеграцию. Ответы даст Unpacked, но интеграция уже показывает, что производители смартфонов делают ставку не на одного «универсального» ассистента, а на эко‑систему, где пользователь сам решает, кому доверить поиск и генерацию информации.