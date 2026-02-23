Apple тестирует глубокий красный оттенок для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max; одновременно компания, по слухам, планирует оставаться консервативной в выборе цветов для ожидаемого складного iPhone — в серых и серебристых тонах. Если красный появится в продаже, это будут первые Pro‑модели, доступные в таком цвете с эпохи iPhone 14/14 Plus в рамках (PRODUCT)RED.

Цвета iPhone 18 Pro

Суть слуха проста: Apple тестирует «deep red» — не ярко‑красный, а скорее бордовый, ближе к винному тону. Ранее обсуждались варианты фиолетового и коричневого, но, по информации из цепочки поставок, это фактически те же оттенки в другой тональности, а не отдельные линейки.

iPhone 18 Pro / Pro Max — предполагаемый «deep red» (бордовый), плюс традиционные нейтральные варианты;

варианты фиолетового/коричневого рассматриваются как близкие по гамме к бордовому и, вероятно, не будут отдельными цветами в продаже;

складной iPhone — классические оттенки: тёмно‑серый/чёрный и серебристо‑белый.

Когда ждать iPhone 18

Ожидается, что iPhone 18 Pro и складной iPhone дебютируют в сентябре, по обычному годичному циклу Apple. Появление бордового в линейке Pro стало бы заметным шагом: последний раз красный цвет массово использовали в основных моделях в поколении iPhone 14/14 Plus в рамках (PRODUCT)RED.

Что дальше

Бордовый для Pro — это одновременно попытка добавить роскоши и сохранить премиальный настрой модели: глубокий тон читается дороже, чем яркий сигнализирующий красный. А осторожный подход к складному iPhone — серебро и тёмный металлик — показывает, что Apple хочет сначала убедить покупателя в технологии, а не в экстерьере. Откроет ли цвет новую волну вариантов для последующих поколений — вопрос на сентябрь.