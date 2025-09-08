В начале сентября в России зафиксирован всплеск интереса к смартфонам Apple. По данным ПАО «МТС», продажи iPhone в розничной сети компании выросли на 30% в преддверии презентации нового поколения.
Рост продаж iPhone в России
С 29 августа по 5 сентября продажи iPhone в магазинах МТС увеличились на 30% по сравнению с началом августа. В сопоставлении с ажиотажным спросом накануне 8 марта рост составил 12%.
Лидером спроса стал iPhone 13: на его долю пришлось 19% продаж, что на 6% выше, чем месяцем ранее.
Рост интереса затронул и последние поколения:
- продажи iPhone 16 Pro выросли на 23%;
- iPhone 15 Pro — на 20%;
- iPhone 16 Plus — на 17%.
Комментарий МТС
Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что всплеск интереса традиционно приходится на конец августа — начало сентября:
«Многие предпочитают обновить смартфон именно перед релизом новой линейки, так как на старте цена на новинки выше, а прошлые модели остаются актуальными и полностью удовлетворяют базовые потребности пользователей».