В начале сентября в России зафиксирован всплеск интереса к смартфонам Apple. По данным ПАО «МТС», продажи iPhone в розничной сети компании выросли на 30% в преддверии презентации нового поколения.

Рост продаж iPhone в России

С 29 августа по 5 сентября продажи iPhone в магазинах МТС увеличились на 30% по сравнению с началом августа. В сопоставлении с ажиотажным спросом накануне 8 марта рост составил 12%.





Лидером спроса стал iPhone 13: на его долю пришлось 19% продаж, что на 6% выше, чем месяцем ранее.

Рост интереса затронул и последние поколения:





продажи iPhone 16 Pro выросли на 23%;

выросли на 23%; iPhone 15 Pro — на 20%;

— на 20%; iPhone 16 Plus — на 17%.

Комментарий МТС

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что всплеск интереса традиционно приходится на конец августа — начало сентября: