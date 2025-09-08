iphone 16 vs iphone 15 all the differences
Автор:

В начале сентября в России зафиксирован всплеск интереса к смартфонам Apple. По данным ПАО «МТС», продажи iPhone в розничной сети компании выросли на 30% в преддверии презентации нового поколения.

Рост продаж iPhone в России

С 29 августа по 5 сентября продажи iPhone в магазинах МТС увеличились на 30% по сравнению с началом августа. В сопоставлении с ажиотажным спросом накануне 8 марта рост составил 12%.


Лидером спроса стал iPhone 13: на его долю пришлось 19% продаж, что на 6% выше, чем месяцем ранее.

Рост интереса затронул и последние поколения:


  • продажи iPhone 16 Pro выросли на 23%;
  • iPhone 15 Pro — на 20%;
  • iPhone 16 Plus — на 17%.

Комментарий МТС

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что всплеск интереса традиционно приходится на конец августа — начало сентября:

«Многие предпочитают обновить смартфон именно перед релизом новой линейки, так как на старте цена на новинки выше, а прошлые модели остаются актуальными и полностью удовлетворяют базовые потребности пользователей».

    Комментарии запрещены.